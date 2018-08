Secretário de Estado da Saúde visita UBS do Chefe Newton Paraty

Objetivo é conhecer mais de perto os serviços de saúde da cidade e reforçar a parceria entre Estado e Município; será na segunda-feira (13), pela manhã

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, virá a Londrina na segunda-feira (13). Na ocasião, ele fará uma visita, às 8h30, à Unidade Básica de Saúde (UBS) Chefe Newton Paraty, localizada na Rua Café Bourbon, 730, Jardim Paraty, região norte. O objetivo da visita é conhecer mais de perto os serviços de saúde da cidade, reforçar a parceria entre o Estado e Município, além de destacar que a unidade está entre as que receberam recursos do governo do Estado para reforma e aquisição de equipamentos.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, ressaltou a importância da aproximação do secretário Nardi e do governo do Paraná com Londrina. Para ele, esta aproximação demonstra o cuidado e a importância que o Estado tem com o Município. “O Estado liberou cerca de R$ 11 milhões para a Saúde de Londrina, recurso que nos auxiliará no Programa de Reestruturação da Saúde Pública Municipal, comandado pelo prefeito Marcelo Belinati”, informou.

O Programa de Reestruturação da Saúde Pública Municipal contempla a recuperação de todas as 54 unidades básicas de saúde, com a troca de equipamentos e mobiliários, reforma do Pronto Atendimento Infantil (PAI) e da Maternidade Municipal, além da construção da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Centro Especializado de Reabilitação (CER), para atender pessoas com deficiência. Os recursos para estas obras já estão garantidos e advém da Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal.



A UBS do Chefe Newton Paraty, denominada Centro de Saúde Municipal Dr. Bruno Piancastelli Filho, está entre as 54 UBSs do município que deverão passar por reforma até o final da atual gestão. Ela está em fase de pré-licitação e as intervenções no local deverão acontecer ainda no segundo semestre de 2018. Ela deverá receber revisão de telhado e dos sistemas elétrico e hidráulico, pintura e outra adequações necessárias. Serão investidos R$ 150 mil na reforma.

Até o momento, estão sendo reformadas outras seis unidades de saúde do município, sendo cinco por licitações: do Jardim do Sol, Vila Casoni, do Jardim Alvorada, do Conjunto Habitacional Carnascialli e do Centro Social Urbano (CSU). Já a UBS da Usina Três Bocas, localizada na zona rural, vai contar com trabalho feito com equipe e recursos próprios da Saúde.

Dayane Albuquerque/NCPML