Alunos da Nair Auzi Cordeiro visitam Escola Prática Educativa de Trânsito

Cerca de 50 crianças passarão a manhã em atividades lúdicas sobre as normas e as condutas a serem aplicadas para um trânsito seguro

Na segunda-feira (13), os alunos da Escola Municipal Nair Auzi Cordeiro vão participar de uma atividade extraclasse diferente. Eles vão até a Escola Prática Educativa de Trânsito de Londrina (EPET), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A saída do ônibus está prevista para as 7h40, em frente a unidade escolar, que fica na Rua Augusto Ballalai, 33, no Conjunto Milton Gavetti. A expectativa é que as crianças retornem da atividade às 11h30. A EPET fica na Rua das Castanheiras, 175, no Jardim Leonor.

Participarão da ação duas turmas de 5º ano, ou seja, cerca de 50 alunos. De acordo com a diretora da escola municipal, Eleucineia Alicia de Lima, a intenção é mostrar na prática o conteúdo que já vem sendo ensinado em sala de aula. “As crianças já fizeram uma paródia sobre o assunto e preencheram as atividades do caderno de educação no trânsito. Nossa intenção é formar cidadãos conscientes para o futuro e essa atividade é importante, porque são as crianças quem geralmente mais cobram dos pais e dos familiares para que eles dirijam com cuidado”, explicou.

Para acompanhar as crianças, uma professora e uma auxiliar de ensino vão junto ao passeio, que também conta com monitores da EPET. Durante o período da manhã, os alunos participarão de palestra, teatro, brincadeira, paródia e ações desenvolvidas pelos policiais da escola de trânsito. Os profissionais ensinarão mais sobre as normas e as condutas a serem aplicadas para um trânsito seguro, tanto dos veículos automotores quanto dos pedestres e ciclistas.

A visita é uma possibilidade de as crianças aprenderem mais sobre como se comportar em situações vivenciadas no dia a dia no trânsito, seja como passageiras nos veículos dos pais e responsáveis ou no transporte coletivo, assim como quando caminham nas vias públicas ou andam de bicicleta e patinete, atividades comuns nessa faixa etária. A ideia é que o conhecimento aprendido durante essa manhã seja repassado aos pais.

A Escola Prática Educativa de Trânsito tem uma estrutura física com área de aproximadamente 5.000 m², com anfiteatro para 85 pessoas, mini malha viária, com sinalização horizontal, vertical e semafórica e dependências escolares. Por ano, cerca de 10 mil alunos da rede municipal e particular de ensino, de Londrina e região, participam das atividades da EPET.

