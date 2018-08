Federação Paranaense de Futsal divulga tabela da segunda fase da Série Bronze

Iate Clube enfrentará equipes do centro e do oeste do Estado. Primeiro jogo ocorre no dia 25 deste mês

A Federação Paranaense de Futebol de Salão divulgou na última quinta-feira (9), a tabela oficial da segunda fase da Série Bronze. O Iate Clube/FEL/Londrina Futsal ficou no grupo G e enfrentará as equipes do Jaclani Futuro Copagril/Sempre Vida/Sicredi, Cantagalo/Revas/Performa e Itaipulândia Futsal/ACEREG. A estreia está marcada para o dia 25 de agosto, contra a equipe do município de Cantagalo, fora de casa, no Ginásio Erondi De Mello Barbosa, as 20h30.

O Iate Clube/FEL/Londrina Futsal terá praticamente um mês de preparação entre a primeira e a segunda fase, já que a última partida foi no dia 28 de julho. Entretanto, o técnico Wilton Santana terá que fazer alguns ajustes na equipe, pois os atletas Paulinho, Pedrinho e Maycon estão suspensos e não jogam a primeira rodada da segunda fase. Além deles, Eci e Bruno seguem em tratamento de lesões na coxa esquerda.

Ao todo, os londrinenses percorrerão 2.600 quilômetros nas viagens para o centro e oeste do estado. Além do jogo em Cantagalo, no dia 15 de setembro, o Iate encara o Jaclani Futuro Copagril em Marechal Cândido Rondon e no dia 20 de outubro vai até Itaipulândia. O Iate recebe, respectivamente, o Iatipulândia, o Jaclani e o Cantagalo nos dias 1º e 8 de setembro e no dia 13 de outubro, em Londrina. As duas melhores equipes avançam as quartas de final.

As campanhas

O Itaipulândia Futsal/ACEREG ficou em 2º no grupo A e marcou 25 pontos vencendo oito jogos, empatando um e perdendo cinco partidas. O Jaclani também estava no grupo A e terminou em 5º com 19 pontos ganhos; venceu seis jogos, empatou um e perdeu sete. Já o Cantagalo/Revas/Performa terminou a primeira fase na terceira colocação do grupo B com 23 pontos, e venceu sete jogos, empatou dois e foi derrotado em cinco oportunidades. O Iate estava no grupo C, terminou a primeira fase com 19 pontos, mas fez dois jogos a menos, pois seu grupo estava com uma equipe a menos. A equipe venceu cinco confrontos, empatou quatro e perdeu três.

O Iate Clube/FEL/Londrina Futsal recebe incentivo do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) na categoria esporte adulto de rendimento, da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

