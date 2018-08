Museu Histórico digitaliza 10 mil fotografias de Londrina

Com apoio do Promic, projeto vai disponibilizar imagens para o público; material é dos anos 80

Cerca de 10 mil imagens de Londrina, originais da década de 1980, serão digitalizadas e disponibilizadas para consulta pública pelo Museu Histórico Pe. Carlos Weiss. A ação é parte do projeto “Evolução Urbana de Londrina”, que pretende higienizar, digitalizar, revelar, catalogar e acondicionar os negativos fotográficos. A proposta é da Associação de Amigos do Museu Histórico de Londrina e contará com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O extrato de fomento do projeto está publicado na edição 3.584 do Jornal Oficial do Município, disponível no site www.londrina.pr.gov.br.

As fotos integram a coleção “Prefeitura de Londrina”, que está sob a guarda do Museu Histórico. A coleção completa abrange as décadas de 1950 a 1990 e tem registros de fotógrafos como Osvaldo Leite, Devanir Parra, Elvira Alegre, Luiz Nachi e Celso Pacheco. Em 2003, a Associação de Amigos do Museu Histórico teve o patrocínio do Promic para o processamento técnico das imagens das três primeiras décadas da coleção.

A diretora do Museu Histórico de Londrina, Regina Alegro, ressaltou a importância das imagens como representações da transformação e das atividades do município. “As fotografias são crônicas sobre o desenvolvimento de Londrina. É um material importante para professores, alunos, pessoas que querem conhecer a cidade e para aqueles que têm saudade”, comentou.

Conforme os negativos forem digitalizados, revelados e catalogados, as imagens serão inseridas na base de dados online Pergamum, da Rede Museus Paraná, mantida pelo Sistema Estadual de Museus. As fotografias também estarão disponíveis para consulta pública no museu, que fica na Rua Benjamin Constant, 900, no centro. O link para a plataforma Pergamum pode ser acessado no site www.uel.br/museu/.

NC/PML