Biblioteca Móvel Ambiental atende quatro escolas municipais na próxima semana

Atividades serão de 13 a 17 de agosto para cerca de 200 alunos

A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) levará a Biblioteca Móvel Ambiental a quatro escolas municipais de Londrina nos próximos dias, alcançando cerca de 200 alunos do Ensino Fundamental. As atividades começam no dia 13 e vão até o dia 17 de agosto. A primeira escola a ser atendida será a Escola Municipal Hikoma Hudihara, que fica na Rua Orlando Silva, 762. Os 61 alunos do quarto ano vão participar da atividade na segunda-feira (13), das 9h às 11h.

Segundo a diretora da escola Hikoma Hudihara, Iracema Ribeiro, esse tipo de atividade estimula os alunos a criarem um hábito de leitura. “A Biblioteca Móvel Ambiental aproxima as crianças da literatura e do ambiente de biblioteca, além de conscientizar os alunos sobre a questão ambiental”, frisou.

Programação

De 14 ao 17, as atividades prosseguem das 14h às 17h. Na terça-feira(14), o ônibus será levado aos alunos do terceiro ano da Escola Municipal Norman Prochet, localizada na Rua Montevidéu, 528, Jardim Santa Rosa.

A Escola Municipal Nara Manella receberá a Biblioteca Móvel na quarta-feira (15) e na quinta-feira (16), com atendimento de 48 alunos do segundo e terceiro ano em cada dia. A unidade escolar fica na Rua Lázaro José C. de Souza, 318, no Conjunto Semíramis de Barros Braga.

Encerrando a agenda da semana, na sexta-feira (17), vão participar das atividades do projeto, os alunos de terceiro e quarto ano da Escola Municipal Odésio Franciscon, localizada na Rua Osmy Muniz, 750, no Conjunto Hilda Mandarino.

Os interessados em receber o projeto devem entrar em contato com a gerência de Educação Ambiental da Sema e fazer os agendamentos pelos telefones 3372-4768, 3372-4769 ou pelo e-mail educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br. Os atendimentos são feitos nas próprias escolas ou em local pré-determinado.

O projeto

A Biblioteca Móvel resulta da parceria firmada entre a empresa Viação Garcia e a Prefeitura de Londrina, em 2010. Tem como objetivo conscientizar os alunos sobre a questão ambiental além de incentivar a literatura. No ônibus, que abriga um acervo de livros, gibis, revistas e outros materiais educativos, os alunos assistem a vídeos e filmes, fazem leituras e debates sobre preservação, entre outras atividades.

