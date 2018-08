Vestidos monocromáticos e confortáveis são tendência para os dias de sol do verão 2019

A musa fitness Ana Paula Segetto esbanja estilo e elegância em vestidos monocromáticos confortáveis que devem dar o tom da moda na próxima estação

Não tem nada melhor do que usar um vestido confortável em dias de sol e muito calor. As tendências do mundo da moda para a próxima estação apontam para o uso tecidos leves e extremamente confortáveis, em peças monocromáticas, de cores vibrantes e sólidas.

Por muito tempo estigmatizados, os vestidos tem reconquistado o gosto das mulheres pela questão da praticidade e conforto, em especial mulheres que são adeptas do fitness, e querem uma roupa com um corte que valorize suas curvas esculpidas pela malhação, e que aliem elegância e conforto.

A musa fitness Ana Paula Segetto divulgou um ensaio feito em um belo dia de sol estampando essa tendência. Ana trouxe em suas fotos belos vestidos monocromáticos, vermelho e preto, que tem um corte que favorece o conforto e movimento, com alças e fendas, além de tecidos leves: "a moda muda de acordo com as estações, e o verão é, por ser a estação mais quentes do ano, as roupas são leves e cheias de charme. Não abro mão da elegância mesmo em dias de calor, mas também quero o conforto. Quando não estou com roupa de academia, sempre opto por vestidos, pois valorizam meu corpo e me fazem sentir mais bonita e atraente, sexy sem ser vulgar”. Conclui Ana Paula.

