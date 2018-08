Saiba quais são as tendências top do mundo fitness em 2018

A bailarina Nanny Azevedo fala sobre o treinamento de força, que é um dos top 10 trends do universo fitness em 2018, e que é seu maior aliado para manter a boa forma, dentre outros benefícios

O ACSM’s Health & Fitness Journal publicou uma lista com as top 10 tendências do universo fitness para 2018. Dentre elas estão o Treinamento de Força, técnica que tem sido muito empregada pelas celebridades para manter a boa forma.

Um exemplo é a bailarina do Domingão do Faustão, do quadro Ding Dong, Nanny Azevedo. A morena de corpo escultural, tem abordado com leveza e naturalidade nas suas mídias sociais o tema, e é claro, seus posts com fotos incríveis que exibem o seu excelente condicionamento físico.

Nanny é adepta de diversos dos exercícios apontados na lista da Health&Fitness como aliados para manter suas curvas, mas há diversos outros benefícios: "O treinamento de força, além de promover hipertrofia muscular, ajuda a melhorar o equilíbrio, a coordenação motora e a resistência, o que é ideal para mim, que trabalho com a dança”.

Além disso, mais um dos seus segredos para manter-se apta para a dança e a boa forma física é ter o perfeito equilíbrio entre a alimentação e as atividades físicas. Nanny aponta que essa é a fórmula do sucesso para ter o corpo desejado pelos adeptos do mundo fitness.

Da lista com as top 10 tendências do mundo fitness, Nanny aponta que é adepta não so do treinamento de força, mas do HITT (primeiro lugar na lista da Health&Fitness) e do uso de acessórios fitness. Segue a lista completa:

1- HIIT (Treino Intervalado de alta intensidade).

2- Treinamento aeróbio em grupos (grupos de até 20 pessoas).

3 - Uso de acessórios fitness. Relógios inteligentes, monitores de atividade, pedômetro, etc.

4 - Calistenia (treino com o peso do próprio corpo)

5 - Treinamento de Força.

6 - Certificação Profissional em Fitness

7 - Yoga

8 - Personal Training

9 - Programa Fitness para pessoas na terceira idade.

10 - Fitness funcional (treinamento inspirado nos movimentos rotineiros).

MF Press Global