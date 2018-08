Iate Clube Fel Londrina Futsal vai percorrer mais de 2.600 km na segunda fase

A Federação Paranaense de Futebol de Salão publicou de forma oficial a tabela com as datas e jogos da Segunda Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze. A equipe do Iate Clube/Londrina Futsal (foto) enfrentará as seguintes equipes: Jaclani Futuro Copagril/Sempre Vida/Sicredi/, Cantagalo/Revas/Performa e Itaipulândia Futsal/ACEREG. Com a definição do chaveamento, a equipe londrinense vai percorrer mais de 2.600 km para disputar a Segunda Fase da Série Bronze, entre viagens ao oeste e centro do estado.

Com praticamente um mês de preparação, desde a última partida na Primeira Fase (28/07) para o primeiro confronto da Segunda Fase da Série Bronze (25/08), o técnico Wilton Santana (foto) busca ajustes dentro do elenco já que terá três desfalques certos para a primeira rodada: Paulinho, Pedrinho e Maycon estão suspensos e não enfrentam a equipe do Cantagalo/Revas/Performa, fora de casa. Além deles, o ala/pivô Eci e o ala Bruno seguem em tratamento para recuperação de contraturas musculares, ambas, na coxa esquerda.

TABELA SEGUNDA FASE | CAMPEONATO PARANAENSE SÉRIE BRONZE

25/08, as 20h30 – Ginásio Erondi de Mello Barbosa, em Cantagalo

Cantagalo/Revas/Performa x Iate Clube/Londrina Futsal

01/09, as 20h30 – Ginásio (a definir), em Londrina

Iate Clube/Londrina Futsal x Itaipulândia Futsal/ACEREG

08/09, as 20h30 – Ginásio (a definir), em Londrina

Iate Clube/Londrina Futsal x Jaclani Futuro Copagril/Sempre Vida/Sicredi

15/09, as 20h30 – Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon

Jaclani Futuro Copagril/Sempre Vida/Sicredi x Iate Clube/Londrina Futsal

13/10, as 20h30 – Ginásio (a definir), em Londrina

Iate Clube/Londrina Futsal x Cantagalo/Revas/Performa

20/10, as 20h30 – Ginásio Municipal Irineu Luiz Friedrich, em Itaipulândia

Itaipulândia Futsal/ACEREG x Iate Clube/Londrina Futsal.

Rafael Ribeiro/Asimp