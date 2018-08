Fernanda D`avila é a primeira Musa fitness a ter um GIF no Instagram

Sabe aqueles GIF`s que as pessoas buscam no Stories do Instagram para publicar em suas postagens? São vários rostos famosos que podem ser encontrados lá, nos gif's animados.

E advinha quem o mundo poderá ver ao digitar nomes como: fitness - muscle - Fernanda - entre muitos outros nomes? Sim, dela, da conhecida e eterna 'Musa da Cinturinha Fina' Fernanda D'avila.

A ex-bailarina do Faustão vai virar rosto conhecido na mão de todos que acessarem o Instagram e postarem algo com gif. Não deixa de ser mais uma brasileira sendo representada.

MF Press Global

