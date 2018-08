Sala do Empreendedor de Ibiporã divulga ações para os MEIs

Oficina de vendas e rodada de negócios, além de consultorias em Finanças e Marketing, serão oferecidas, gratuitamente, para os microempreendedores individuais

A Sala do Empreendedor de Ibiporã divulgou o cronograma de ações para os microempreendedores individuais (MEIs) neste segundo semestre. Na programação estão uma oficina de vendas e uma rodada de negócios entre MEIs, além de consultorias em Marketing e Finanças, tudo gratuito e promovido em parceria com o Sebrae/PR. Para participar, é necessário confirmar a inscrição antecipadamente.

O Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), que fica na rua Ciro Ibira de Barros, 176, vai receber os dois eventos da Sala do Empreendedor. O primeiro ocorre no dia 21 de agosto, às 19 horas. Será uma Rodada de Negócios entre MEIs, que terá o objetivo de aproximar microempreendedores individuais de diferentes setores da cidade. Na oportunidade, os participantes poderão trocar informações e conhecimento, fazer networking, prospectar novos negócios e apresentar seus produtos e serviços.

No dia 30 de outubro, às 19 horas, ocorrerá uma oficina de Vendas. Os microempreendedores vão aprender como administrar e planejar as vendas da empresa. E para encerrar a programação do ano, a Sala do Empreendedor de Ibiporã realizará, nos dias 10 e 11 de novembro, na Praça Pio XII, a Feira do MEI. Os MEIs da cidade poderão comercializar seus produtos e serviços à comunidade. Durante o evento, também serão fornecidas informações sobre os serviços prestados pela Sala.

Além do cronograma de capacitações, a Sala do Empreendedor de Ibiporã oferece, mensalmente, consultorias especializadas e gratuitas em Marketing e Finanças para os microempreendedores individuais.

A Sala está localizada na Rua Getúlio Vargas esquina com Serafim Nunes Diniz, Sala 04 - Terminal Rodoviário.

NC/PMI