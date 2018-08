Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/08/2018

Primeira Leitura (Ez 1,2-5.24-28c)

Leitura da Profecia de Ezequiel

2No dia cinco do mês — esse era o quinto ano do exílio do rei Joaquim —, 3a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. 4Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos; no meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. 5No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era o seu aspecto: cada um tinha a figura de homem. 24E eu ouvi o rumor de suas asas: Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do Poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento; quando paravam, eles deixavam pender as asas. 25O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre suas cabeças. 26Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana.

27E eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura; abaixo daquilo que parecia ser a cintura vi algo como fogo e, em sua volta, um círculo luminoso. 28cEsse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 148)

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais!

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o!

— Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso! A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra.

— Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence.

Evangelho (Mt 17,22-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 22quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. 23Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará”. E os discípulos ficaram muito tristes. 24Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do Templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: “O vosso mestre não paga o imposto do Templo?”

25Pedro respondeu: “Sim, paga”. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se, e perguntou: “Simão, que te parece: Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?” 26Pedro respondeu: “Dos estranhos!” Então Jesus disse: “Logo os filhos são livres. 27Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda; pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Vamos encontrar, no caminho da oração, a transfiguração do nosso caminho

Na transfiguração e no caminho da adoração, nosso ser deixa brilhar a presença de Deus em nossa vida

"Seis dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João e os levou a uma alta montanha. Lá ele foi transfigurado em sua presença " (Mc 9,2)

Hoje, nós celebramos a Festa da Transfiguração do Senhor, uma antecipação da Ressurreição, a festa que mostra que, mesmo andando no meio da Gran Via-sacra na vida, em meio a flores e coluna vertebral, a dor e Alegrias humanas, o Senhor nos quer transfigurados e transformados. O Senhor é transfigurado diante de nós para dizer que o Reino Dele está presente em nosso meio.

A Palavra diz que Ele tomou Pedro, Tiago e João pela mão, para levá-los a um lugar separado, em uma alta montanha. O 'alto' é o lugar do nosso encontro com Deus. No topo, nós nos abaixamos e vemos a grandeza de Deus.

Nós só contemplamos a presença amorosa de Deus entre nós quando nos permitimos ser guiados por Jesus. Ele tomou Pedro, Tiago e João pela mão e quer levar todos nós sem nos afastarmos de tudo o que fazemos para ficar sozinhos com Ele. Precisamos permitir que Jesus nos tire do que fazemos, por um tempo, uma hora ou meia hora.

Que bênção quando tiramos aquele momento, aquele momento do dia para procurar uma igreja e ali tornar nossa adoração silenciosa e amorosa. Ele não vai lá para fazer vários pedidos, ele vai ser transfigurado pela presença de Jesus. Que bênção quando alguém decide fazer um retiro, seja em grupo ou pessoalmente! Que bênção quando alguém se retira para uma montanha, para algum lugar deserto para estar na presença de Deus! A presença dele, nossa vida, nos transfigura, nos transforma e afasta de nós tudo o que nos mantém conectados a esse mundo.

Transfiguração é a transformação de nossos sentidos; nossos olhos contemplam a Deus, nossos ouvidos ouvem e nossa boca fala com Ele. Na oração somos transfigurados e transformados, e nossos sentidos se tornam para o Senhor. Na transfiguração e no caminho da adoração, nosso ser deixa brilhar a presença de Deus em nossa vida.

Para que, na festa da transfiguração do Senhor, busquemos, no caminho da oração, a transformação e a transfiguração de nossa própria vida.

Deus te abençoe!

Padre Roger Araújo - Padre da Comunidade New Song, jornalista e colaborador da New Song Page. Contato: padrerogercn@gmail.com - Facebook