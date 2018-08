Parceria entre a Fomento Paraná e Abrasel facilita acesso ao crédito para bares e restaurantes

A Fomento Paraná e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Paraná) estabeleceram uma parceria para facilitar o acesso dos empreendedores desse segmento às linhas de crédito da instituição financeira estadual.

Como parte dessa parceria, a Fomento Paraná capacitou uma profissional indicada pela Abrasel para atuar como correspondente (espécie de agente de crédito) e assim operacionalizar diretamente os financiamentos para associados da entidade.

Na sexta-feira (10/8), a Fomento Paraná participou de um café da manhã promovido pela Abrasel, em Curitiba, com diversos empresários do setor, que puderam conhecer as linhas de crédito disponíveis para investimento fixo, capital de giro e para projetos de inovação.

“Temos muitos clientes do segmento de bares e restaurantes. Agora formalizamos uma parceria com a entidade que representa os interesses dessas empresas. É uma união positiva e produtiva, porque representa apoio ao turismo, à gastronomia e até à cadeia produtiva de alimentos e bebidas”, disse o presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade.

De acordo com a presidente do Conselho de Administração da Abrasel Paraná, Jilcy Rink, existem mais de 50 mil negócios no Estado vinculados ao segmento que a Abrasel representa. “Estamos em uma busca constante de soluções para as empresas e o crédito com taxas de juros baixas certamente é uma ação que deve trazer bons resultados”, afirma Rink.

A Fomento Paraná é uma instituição financeira estadual e já financiou em torno de R$ 980 milhões em crédito para apoiar empresas de micro, pequeno e médio porte desde 2011. A instituição atua em todas as regiões do Estado por meio de uma rede de agentes de crédito e correspondentes, em parceria com prefeituras e associações comerciais e empresariais, e já atendeu quase 30 mil empreendimentos da indústria, do comércio e do setor de serviços nesse período.

AEN