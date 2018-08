68 anos de história em Londrina

Em 11 de agosto de 1950, emergindo com Londrina, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) iniciou suas atividades de Formação Profissional com Cursos de Aprendizagem para menores e Qualificação Profissional para Adultos.

Integrante do Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), o Senai – ao longo de sua trajetória neste majestoso município – tem como metas: contribuir para o fortalecimento e crescimento da cadeia produtiva da indústria; promover educação profissional com qualidade e lançar profissionais altamente preparados no mercado; prestar serviços técnicos e tecnológicos; produzir e disseminar informação, tendo como vertente a tecnologia.

São 68 anos de dedicação dos profissionais que por aqui passaram e que integram essa “casa”, sempre prezando pela excelência na educação e nos serviços técnicos e tecnológicos prestados, além de zelar pela seriedade e compromisso nas parcerias firmadas.

Fruto do resultado de um trabalho em equipe, não só com sua estrutura organizacional, mas com todos os setores e segmentos da rede pública e privada da nossa macrorregião, o Senai em Londrina chegou de “mansinho” e vem galgando, lado a lado, com o crescimento da cidade.

Hoje, além dos Cursos de Aprendizagem, Qualificação e Técnicos, orgulha-se em sediar a Faculdade de Indústria Senai Londrina com seus imponentes Cursos de Graduação, Pós e MBA, bem como com o Instituto Senai de Tecnologia, Informação e Comunicação (IST-TIC) que - em parceria - com as mentes “geniais” de Londrina – obteve o Decreto Municipal 537, criando o Distrito Tecnológico de Londrina que abrange uma extensa área próxima à estrutura física do Senai.

Todos nós temos um pouquinho de Senai no DNA: Um parente próximo ou distante, um amigo, um colega de trabalho, um professor, um gestor, ou nós mesmos tivemos a chance de estudar, receber uma dica dos professores ou consultores da instituição ou, até mesmo, participar de ações e eventos que o Senai promove ou participa.

68 anos de glórias!

Pela primeira vez Londrina vai à Rússia com o Senai. Neste mês de agosto/2018, a instituição londrinense venceu nas cinco modalidades da etapa nacional da WolrdSkills – maior competição de educação profissional do mundo, recebendo a medalha de ouro em duas categorias, as quais concorrerão na etapa internacional.

68 anos em poucas linhas e de um grande legado!

Maria Alice G. Silveira Carvalho/Senai Londrina