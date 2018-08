Priscila Soares musa Fitness faz ensaio em praia de Santa Catarina com visual incrível

Priscila Soares mostrou o corpão em novo ensaio fotográfico. A musa fitness posou só de biquíni e mostrou porque foi eleita a musa do corpo perfeito pelos internautas.

A bela pousou de biquíni em uma linda praia de Santa Catarina chamado Estaleiro,

a bela ousou nos cliques com novo corpo. Mais definida e mais loira volta aos holofotes da fama.

Priscila Soares aproveitou a seção de fotos e do sol para colocar o bronzeado em dia na praia de Santa Catarina. A brasileira, eleita a musa do corpo mais perfeito do Brasil , usou um biquíni cavado de lacinho e chamou a atenção do público masculino. Ajoelhada na areia, mostrando todo seu charme e beleza.

A modelo fitness ganhou os holofotes após ser eleita a musa do corpo mais perfeito do Brasil. A exposição lhe rendeu convites para presenças vip e muitos eventos . Por isso, ela está sendo requisitada para gravar participações em programas de TV,rádio e varias campanhas de publicidades. Recentemente, ela chamou a atenção ao protagonizar um ensaio em que aparecia de maiô cavadíssimo.

Sobre boatos que ela estaria no reality show da fazenda a modelo e nem o assessor Lau moreno não quis comentar sobre o assunto.

Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira da modelo, basta segui-la no instagram @priscillasoares

LMP Artisticas E Assessoria

