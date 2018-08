Festival voltado para jovens músicos, Imagine Brazil abre inscrições a partir de 15 de agosto

O vencedor da competição, que realiza sua 4ª edição no País, disputará a final internacional na Europa, com todas as despesas pagas

Uma competição voltada para jovens músicos e que contempla a todos os gêneros musicais. Essa é a proposta do Imagine Brazil, um festival internacional que realiza sua quarta edição no País e abre inscrições de 15 de agosto a 14 de setembro.

Criado pela Jeunesses Musicales International (JMI), maior ONG de música para jovens do mundo, o Imagine é realizado no Brasil pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri – gestora da maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A versão estrangeira do Imagine ocorre em cerca de 10 países.

No Brasil, o concurso permite a participação de solistas ou grupos de até 8 pessoas, entre 13 e 21 anos, residentes no Estado de São Paulo. Além de valorizar a mistura de estilos musicais, o festival incentiva o contato com diferentes culturas e a troca de experiências. O vencedor do Imagine Brazil ganha uma vaga na final internacional e workshop preparatório que ajudará no preparo para a disputa, que ocorre no ano seguinte, na Europa, com todas as despesas pagas.

A pré-seleção faz parte da primeira rodada da competição e será feita por um comitê interno da Amigos do Guri e membros do Júri. Serão analisados os formulários de inscrição e a mídia MP3 enviadas pelos inscritos e inscritas. Até 40 grupos ou artistas serão contemplados para competir ao vivo nas semifinais, que ocorrerão entre outubro e novembro, nas cidades de Presidente Prudente, Santos, Limeira e Ribeirão Preto. Cada semifinal classificará três finalistas.

Nessas quatro fases eliminatórias, os participantes serão avaliados nos quesitos: qualidade musical e interpretação; comunicação e carisma; originalidade e repertório; e preparação. “Uma das principais características do festival é a pluralidade de estilos”, destaca Deborah Lobo, gestora de Projeto Especiais do Projeto Guri.

Os interessados em participar do concurso devem acessar o site http://br.imaginefestival.net/, cadastrar-se (e aguardar a mensagem de ativação do cadastro por e-mail) ou fazer o login (caso já tenha cadastro, podendo, inclusive, atualizar os dados) e preencher o questionário no campo ‘inscreva-se no festival’.

O corpo de jurados será composto por quatro músicos/musicistas profissionais brasileiros, um representante da Amigos do Guri e um membro da JMI (como presidente e moderador). Eles escolherão 12 finalistas das semifinais regionais, que irão direto para a final, que ocorre na cidade de São Paulo, no dia 1º de dezembro, de onde sairá o vitorioso do Imagine Brazil.

A Diretora Executiva da Amigos do Guri, Alessandra Costa, comenta sobre a oportunidade: “O Imagine Brazil chega a quarta edição como uma oportunidade singular para os jovens do Estado de São Paulo. O evento promove uma rica troca de experiências com artistas de diferentes origens e estilos que desejam ingressar no mundo profissional da música. Acreditamos que o reconhecimento do festival deva inspirar a inscrição de muitos jovens”.

Prêmios e grandes experiências de carreira

Os escolhidos para a grande final contarão com vivências inéditas, workshops e master classes com profissionais da cena musical brasileira de diversas especialidades. Serão atividades voltadas ao desenvolvimento artístico, entre elas: gerenciamento de carreira, performance de palco, práticas coletivas de música e produção.

Quem vencer o Imagine Brazil 2018 irá participar da final internacional do Imagine – com todas as despesas pagas pelo concurso –, em 2019, concorrendo com vencedores de vários países, na Europa.

A banda Sephion foi a campeão da primeira edição do imagine Brazil, em 2015, e disputou a final mundial no ano seguinte, na Croácia. Em 2016, o Trio Alma Brasileira ganhou a disputa, mudou o nome artístico para Trio Retrato Brasileiro, e representou o Brasil no mundial. Arthur Endo, vencedor da última temporada, prepara-se para competir com músicos de outros países, no fim do ano, em algum lugar da Europa.

Patrocinadores

Expresso Jundiaí, WestRock, Eaton, Glovis, Supermercados Rondon, Supermercados Tauste, Grupo Maringá, Sasazaki, Selene.

Elen Andrade/Asimp