Sala do Empreendedor de Londrina divulga ações exclusivas para MEIs

A Sala do Empreendedor de Londrina realiza semanalmente um série de ações voltadas para os microempreendedores individuais (MEIs). Nesta semana, na quarta-feira (15), a partir das 13 horas, uma parceria entre a Sala do Empreendedor de Londrina e o Sebrae/Pr vai promover uma Rodada de Negócios, com empresas âncoras, sendo um buffet de eventos, um buffet infantil, uma construtora e um salão de beleza, além de microempreendedores individuais capazes de prestar serviços ou oferecer produtos para essas empresas.



A atividade será na Sala do Empreendedor, que fica no térreo da sede administrativa da Prefeitura de Londrina, na avenida Duque de Caxias, 635, centro. Cada MEI terá 20 minutos para conversar com a empresa âncora e oferecer o seu serviço. O objetivo é que as empresas tenham contato com os prestadores dos serviços e possam negociar diretamente com eles.



Nos dias 12, 19 e 26 de setembro, no mesmo local, e também às 13 horas, será promovido um Curso de Vendas, que objetiva preparar os microempreendedores individuais para as vendas no balcão, na rua e também online. Cada dia de capacitação vai abordar uma forma de comercialização de produtos e serviços. As inscrições já estão abertas.



Além destas ações, semanalmente, a Sala do Empreendedor oferece consultorias especializadas e gratuitas em Marketing e Finanças. Para participar da programação do local é necessário confirmar a inscrição antecipadamente, pelo telefone 3372-4108.

