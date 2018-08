Conselho Municipal da Cidade divulga edital da 5ª Conferência de Planejamento Urbano

O Conselho Municipal da Cidade (CMC) está preparando a 5ª Conferência Municipal de Planejamento Urbano do Município de Londrina, que tem como objetivo eleger novos representantes da comunidade. Os conselheiros eleitos nesta Conferência, assim como os membros indicados pelas entidades e pelo poder público, terão mandato de dois anos. O evento será realizado no dia 1º de setembro, das 8h às 17h, na Unicesumar, localizada na Avenida Santa Mônica nº 450, Fraternidade, Londrina.



Segundo o presidente do CMC, Rodrigo Zacaria, é essencial que as pessoas participem da Conferência pois é um momento fundamental para a cidade e a comunidade. “O Conselho Municipal está previsto na Lei Orgânica do Município e no Plano Diretor. As pessoas que forem escolhidas para representar a comunidade vão participar da formulação de políticas públicas, na sua implementação e fiscalização”, contou.



A inscrição de delegados participantes da Conferência, com direito a voz e voto, será realizada durante o evento, com um limite de vagas estabelecido para cada região. São 214 vagas para delegados, sendo 35 vagas cada paras as regiões sul, norte, oeste, leste e centro, além de 39 vagas para distritos e áreas rurais.



Durante a Conferência serão eleitos 12 representantes titulares da comunidade e 12 suplentes que vão compor o Conselho Municipal. A eleição será realizada conforme as regras previstas no edital de convocação, publicado na edição nº 3.587 do Jornal Oficial do Município, da última sexta-feira (10). Serão dois membros titulares e mais dois suplentes para cada uma das regiões da área urbana, sul, norte, oeste, leste e centro.



Dos distritos e áreas rurais, serão eleitos um titular e um suplente para Irerê, Paiquerê e Lerroville; um titular e um suplente para Maravilha, Warta e área rural; e um titular e um suplente para o Patrimônio Regina, São Luiz e Guaravera.



Para se inscrever, é necessário apresentar o formulário anexo I preenchido; cópia do RG, CPF ou CNH ou documento profissional, com a apresentação do documento original. O candidato também deve apresentar o comprovante de endereço atualizado, com data máxima de 60 dias, que servirá para definir a região a ser representada.



Para se candidatar a membro do CMC, é preciso ter idade mínima de 18 anos, estar inscrito como delegado na Conferência e apresentar a documentação exigida no ato da inscrição. Os dois primeiros delegados mais votados serão os conselheiros titulares da região e o terceiro e quarto colocados serão os suplentes. No caso de empate, vence o candidato de maior idade. Além disso, no ato da nomeação e ao término do mandato, os conselheiros municipais farão declaração de seus bens.

