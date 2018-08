Unopar recebe evento sobre uso de tecnologias para inovação política

A discussão acontecerá em Arapongas neste terça-feira (14) com o tema “Como o uso de tecnologias disruptivas poderá contribuir para os desafios do Brasil”

A Universidade Norte do Paraná (Unopar), nesta terça-feira (14), no campus Arapongas (Rodovia PR 218, KM 01), um evento sobre tecnologia como instrumento de participação política e cidadã. O objetivo é levantar a discussão sobre como as tecnologias disruptivas podem contribuir para os desafios do Brasil. Para comentar boas experiências na área, estará presente Natalie Unterstell, mestre em Administração pública por Harvard, empreendedora e fundadora do movimento cívico e apartidário Agora!, que busca impactar a agenda pública e a ação política no país. Natalie também é uma das embaixadoras globais do programa Homeward Bound, que promove a participação das mulheres na ciência e na política.

Demandas por serviços governamentais digitais

Uma pesquisa realizada pelo Ideia Big Data, a pedido do Movimento Agora!, com abrangência nacional, detectou que apenas 12,5% dos brasileiros afirmam ter baixado algum aplicativo governamental no celular. O mais conhecido deles é o da Caixa Econômica Federal, citado por 16% dos entrevistados. Em seguida vêm o app do FGTS (11%), da Receita Federal (8%) e o do Supremo Tribunal Federal (4,8%). Os aplicativos do Bolsa Família e da Previdência, por exemplo, são citados por apenas 4,3% e 4%, respectivamente.

A pesquisa também perguntou se os entrevistados gostariam que mais tecnologia fosse empregada por parte do governo. Os que responderam sim foram 58%, tanto faz, 18%, e 18,5%, não. A pesquisa mostra que há demanda, mas não há oferta de serviços governamentais digitais. Atualmente, estamos em que tecnologias novas, como a blockchain, possibilitam saltos enormes em transparência, simplificação, combate a fraudes, aumento da competitividade e cultura de integridade e ética. Essa e outras tecnologias serão discutidas no evento promovido que acontece na Unopar.

Asimp/Unopar