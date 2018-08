Sistema Fiep apresenta raio x do setor moveleiro do Paraná

Levantamento completo será divulgado na abertura do 9º Congresso Nacional Moveleiro em Arapongas

Na quarta-feira, 15 de agosto, às 11h30, o Sistema Fiep promove um petit comitê para jornalistas para apresentar um estudo sobre o setor moveleiro paranaense. O evento também marca a abertura do 9º Congresso Nacional Moveleiro, que este ano acontece de 15 a 19 de agosto no Centro de Eventos Expoara – Rua Guaratinga, 4.455/BR 369 - km 181 – Parque Industrial, em Arapongas, principal polo da indústria do segmento no estado.

Além da divulgação dos números, especialistas do setor estarão disponíveis para entrevistas: uma empresária do setor varejista; uma das maiores especialistas em design no Brasil; e uma profissional que estuda tendências em design de mobiliário sustentável e para exportação, que avalia o mercado brasileiro no cenário internacional; e uma especialista em empreendedorismo e e-commerce, que vai mostrar como esta modalidade está evoluindo no setor.

Os jornalistas serão recepcionados pelo coordenador do Conselho Setorial Moveleiro da Fiep, Irineu Munhoz, que vai destacar os principais temas e convidados de renome que estarão na cidade durante os três dias de congresso.

Em seguida, os jornalistas poderão conhecer em primeira-mão a MostraMóveis, feira com 60 espaços de exposição com as últimas novidades e tendências da indústria em design, mobiliário e decoração que devem impulsionar as vendas de fim de ano.

Claudia Romariz/Asimp