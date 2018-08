Unimed Londrina é palco do lançamento da 16º edição do Londrina Matsuri

Uma das festas mais tradicionais da cidade, evento promove a cultura oriental por meio da gastronomia, música e arte

Nesta quinta-feira, dia 16, a Unimed Londrina será palco do lançamento da 16ª edição do Londrina Matsuri. O evento será às 08h, no auditório da sede administrativa (Av. Ayrton Senna, 1065).

Estarão presentes no lançamento patrocinadores, apoiadores, parceiros, autoridades, imprensa e integrantes do Grupo Sansey.

Com o intuito de promover e preservar os hábitos e costumes orientais, além de propor integração com a comunidade japonesa, o Londrina Matsuri é um dos eventos mais tradicionais da cidade. A programação é destinada para pessoas de todas as idades e conta com atrações gastronômicas, artísticas e musicais.

A festa começa no dia 06 de setembro e vai até o dia 09, no Parque Ney Braga. O valor do ingresso é de R$ 8,00, sendo R$ 4,00 a meia-entrada, e estão à venda nas farmácias da rede Drogamais.

O Londrina Matsuri é promovido pelo Grupo Sansey, patrocinado pela Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Unimed Londrina, Boulevard Londrina Shopping, Disfranco, Midiograf e Drogamais, e apoiado pela Prefeitura Municipal de Londrina, Sociedade Rural do Paraná, SESI, SENAI, FIEP, SESC/Fecomércio, Emater e UEL.

Asimp/Unimed