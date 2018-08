Seu Osvaldo, o primeiro DJ do Brasil, e a DJ Claudia Assef são destaques do Festival ATEMOBIL

O Festival ATEMOBIL promove nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto na Mobil Club (Avenida Santos Dumont, 1233 - Boa Vista), em Londrina um final de semana recheado de encontros entorno do tema ‘Arte, música e tecnologia’.

Seu Osvaldo, o primeiro DJ do Brasil, é um dos destaques da programação, no alto dos seus 85 anos, ele se apresenta nos toca-discos na festa de encerramento ao lado da turma do Baile do LP. A DJ Claudia Assef, é outro destaque do evento, jornalista, produtora e autora dos livros ‘Todo DJ Já Sambou - uma história dos disc-jóqueis no Brasil’ (2003) e ‘Ondas Tropicais’ (2017), uma biografia de Sonia Abreu, a primeira DJ do Brasil, dá palestra e discoteca na segunda noite de festa ao lado de outras DJs. Christ Sperandio, é outro destaque, empresário, músico e fundador da escola de DJs Yellow de Curitiba, contará um pouco sobre sua experiência no mercado da música.

Além dos nomes citados, o festival conta com a presença de Flow & Zeo, G. Felix, DJ Nana Torres, DJ Erika Casarin, entre outros profissionais da cadeia produtiva da música, que darão palestras e participarão de rodas de conversa abordando temas diversos - produção musical, selos e gravadoras, presença feminina na música, economia criativa e mercado musical, cultura e tecnologia. Os dias se encerram com festa, cada uma das noites terá uma line up diferente, comandada pelos DJs convidados para o festival.

Programação Festival Atemobil

QUINTA – 16.08 – CONNECT SCHOOL

19h00 – PALESTRA com Christ Sperandio, Yellow, Curitiba – “Iniciando no mercado de trabalho – Primeiros passos na carreira DJ”

20h00 – COFFEE BAR - Intervalo

20h20 – PALESTRA com G. Felix - CEO da Order Records – “Como montar uma gravadora, um selo de música eletrônica, como lançar a sua track”

21h00 - PALESTRA com Telê Dias, Dj, Produtor Musical, diretor da 4beat / AIMEC Maringá – “Kuvo da Pioneer, Ecad e a monitoração das musicas que os DJs tocam nas pistas”

21h30 – PALESTRA com Professora Doutora Janete El Haouli diretora da TOCA: arte ação criação – “Um novo rádio”

23h00 - COFFEE BAR MUSIC - Encerramento

SEXTA – 17.08 – CONECT BUSINESS

19h00 –Bruno Gehring, Saymon Veiga (empreendedor e promoter) Thiago Terror (Co-fundadores das festas Funk-me e Barbada), Vinicius Maximus (musico, produtor e proprietário do maximus vila), João Gabriel GD (produtor cultural – Baile do LP), G. Felix (produtor de eventos, dj e CEO na label Order Music), Thales Lima (produtor de eventos e dj regional) e Ricardo Alexandre (gestor, proprietário - Mobil) - “Sustentabilidade nos empreendimentos noturnos”

20h45 – COFFEE BAR - Intervalo

21h45 – TALK com Flow & Zeo – “Na alegria e na Tristeza” Desafios e Conquistas de um casal na profissão DJ.

22h45 – Encerramento

FESTA VÁLVULA - NIGHT 1

00h00 – DJs Thales Lima + Flow & Zeo + G. Felix

SÁBADO – 18.08 – MUSIC CONECT WOMEN

19h00 – RODA DE CONVERSA com DJ Claudia Assef (Music Non Stop), DJ Nana Torres (produtora e dj de São Paulo), DJ Erika Casarin (produtora da região), DJ Anna Ligia (Nite Club, Maringá), Fabi Nishida (NYL Club), Lohane (NYL Maringá), Paula Danas (promoter a muitos anos em Maringá e região) – “Presença feminina na música”

FESTA URBANA – NIGHT 2

00h00 – DJs Claudia Assef + Erika Casarin + Anna Ligia

DOMINGO – 19.08 – MUSIC, FOOD & VYNIL

15h00 – FEIRA de disco, gastronômica e cultural – Área interna

15h00 – EXPOSIÇÃO e Bar – Área externa

BAILE DO LP – NIGHT 3

20h00 – DJs Osvaldo (primeiro DJ do Brasil) + Gustavo Veiga + Thales Lima + Anderson Loof

Asimp/Festival ATEMOBIL

