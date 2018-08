Handebol IHB Champagnat é a melhor equipe escolar do estado

A equipe de handebol de Londrina foi campeã dos Jogos Escolares do Paraná, representando o Colégio Estadual Marcelino Champagnat. A fase final do 65º JEP’s aconteceu em Campo Mourão. O time londrinense foi campeão invicto da competição, após vencer as fases municipal, regional, macrorregional e final.

O técnico da equipe, Leandro Vinícius Floriano, destacou a força e entrega dos atletas, além de uma forte preparação “Sabíamos da dificuldade da competição, mas temos uma equipe muito qualificada, que treina muito duro todos os dias. Alguns atletas estão sendo inseridos nos treinos da equipe adulta de Londrina, onde estão aprendendo e evoluindo muito taticamente e fisicamente. Além de tudo isso, os atletas apresentaram muita entrega, obedeceram a todas as propostas de jogo que buscamos passar e o resultado foi o título”.

O professor também destacou que o projeto inclui inúmeros profissionais envolvidos “Gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Os profissionais de fisioterapia que cuidam dos garotos, os membros da comissão técnica que trabalham arduamente, os diretores e profissionais do Colégio Champagnat que nos apoiam muito, aos pais que confiaram os filhos à nós, enfim, a todos que estão nessa luta diária. Londrina merece ter uma equipe campeã e o frutos estão sendo colhidos”.

O resultado garante a equipe no Brasileiro Escolar, que será realizado em Natal (RN) entre os dias 12 e 25 de novembro. A equipe de handebol é gerida pelo Instituto Hand Brazil e tem apoio da Fundação de Esportes de Londrina.

Apoio: Fundação de Esportes de Londrina (FEL) | MRV Engenharia | Unicesumar | Rádio Paiquerê FM | Academia Iron Infinity | Londri Esportes | IVOT Medicina Esportiva | Fisioterapia Nelson Shirabe | Scaff Odontologia | Kurica Ambiental | Óticas Matsumoto | Blindex | JD Móveis | Colas DaleHand | Unimed Londrina