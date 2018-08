Rick & Renner estão de volta e chegam aos palcos com a Tour "Seguir em Frente"

Dupla fez o anuncio oficialmente no Programa do Faustão deste domingo, 12 de agosto

A dupla Rick & Renner anunciou no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo, no último domingo, 12 de agosto, que estará de volta aos palcos com a tour "Seguir em Frente", que contará com os grandes sucessos de carreira. Como não poderia deixar de ser, as redes sociais foram a loucura com a notícia transmitida no programa dominical e os nomes de Rick & Renner e do quadro em que participaram, Ding Dong, ficaram nos trend topics do Twitter durante toda a noite.

“A dupla retoma as atividades de uma forma madura, consciente, mas acima de tudo a gente descobriu o que representa Rick e Renner para a música”, comenta Rick. "Reconsideramos a volta graças ao carinho que recebemos dos nossos fãs, nos apoiando nesta jornada. Com certeza será um projeto que terá muito amor envolvido e claro, comprometimento sério”, detalha Rick.

Após muitos boatos e especulações no meio artístico e na internet, Renner decidiu entrar em contato com o Rick para conversarem e se unirem em um possível projeto e abertura de uma agenda de shows da dupla. Muitas mensagens de incentivo e apoio vindo das redes sociais ajudaram muito na comoção dos amigos e o que parecia distante, finalmente se concretizou. Rick & Renner novamente juntaram forças e farão esse novo projeto, a tour "Seguir em Frente", que durará dois anos e percorrerá diversas cidades do Brasil. A tour terá também shows internacionais, entre eles Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão entre outros.

O projeto trará um CD com 17 faixas regravadas com os maiores sucessos de Rick & Renner e uma música inédita: "Como Assim", de autoria do Rick. Gravados com uma releitura acústica, estarão os clássicos "Ela É Demais", "Nos Bares da Cidade", "Filha", "Só Pensando em Você", entre outros. “Essa aproximação fez bem para nós, pois não há mágoas. Estamos unidos e juntos. Mal posso esperar para sentir o carinho do público novamente. E cair na estrada com meu parceiro”, completa Renner.

A volta de Rick & Renner será com a turnê "Seguir em Frente". Este projeto é administrado exclusivamente por Marquinhos Nascimento e Victor Henrique, do escritório Vibe Promoções Artística, “Nenhum compromisso com contratante será desmarcado por conta deste novo projeto com o Renner. Os contratos serão cumpridos com dedicação e profissionalismo. Casaremos a agenda dos meus compromissos para que o projeto 'Seguir em Frente' não atrapalhe o andamento”, diz Rick.

E nesta sexta-feira, 17, Rick & Renner chegam com uma mega-novidade. Eles lançarão a versão repaginada da música "Seguir em Frente", faixa que empresta nome ao CD e também a tour. “Essa faixa fala muito sobre esse nosso atual momento. Ela será lançado nas principais plataformas streaming e também nas nossas redes sociais. Tenho certeza de que a letra emocionará os fãs. Ficarei também extremamente emocionado assim que começar a cantar pelos palcos do Brasil”, finaliza Renner.

Rick & Renner já lançou 3 DVDs, 18 CDs, realizaram mais de 15.000 apresentações e venderam mais de 15 milhões de discos. Em 25 anos de dupla se apresentaram para um público estimado em 225 milhões de pessoas, com uma média de 15 mil pessoas por show. Se consagrando como uma das maiores duplas da história da música sertaneja.

