Secretário de Saúde do Paraná visita Londrina

Antonio Carlos Figueiredo Nardi visitou a UBS Dr. Bruno Piancastelli Filho, na zona norte. Ela está entre as contempladas no segundo lote de reformas

Para melhorar a qualidade do atendimento em saúde ofertado à população de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma série de reformas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), através de uma parceria com o governo do estado do Paraná. A fim de conhecer a realidade do atendimento de uma das 54 UBS da cidade, ontem (13), o secretário de Estado da Saúde (SESA), Antonio Carlos Figueiredo Nardi, visitou a sede da Dr. Bruno Piancastelli Filho, localizada no Jardim Paraty, região norte de Londrina.

Com o auxílio do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, Nardi conheceu a unidade que atende uma área de abrangência com mais de 25 mil pessoas. Ela faz parte de um segundo lote de reformas que serão iniciadas no segundo semestre deste ano em Londrina. Ao todo, no segundo lote, 20 UBS receberão repasses para a melhoria estrutural e compra de equipamentos necessários. “Nardi tem um caráter municipalista muito forte e importante. Ele fez questão de fazer a visita a uma das nossas Unidades Básicas de Saúde, para alinhar e aproximar cada vez mais a parceria entre o Município o Governo do Estado, o que é muito frutífero. Conseguimos vários avanços juntos”, disse Machado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, a intenção é que até o final da próxima semana, a Prefeitura dê início às reformas de mais seis UBS, que estão contempladas no primeiro lote do Programa de Reestruturação da Saúde Pública Municipal. Deste pacote inicial, em que serão investidos R$ 1,8 milhão, a Secretaria Municipal de Saúde já começou as obras em cinco UBSs das 11 que estão contempladas, que são: Jardim do Sol, Vila Casoni, do Jardim Alvorada, do Conjunto Habitacional Carnascialli e do Centro Social Urbano (CSU).

A intenção é reformar as 54 UBS até o final da gestão do prefeito Marcelo Belinati Para isso, por meio da parceria entre o Município e Governo do Paraná, a SESA liberou R$ 11 milhões que ajudarão a fazer reparos e reformas em 25 UBS, dentre as quais estão as 11 do primeiro lote. “Viemos para conferir in loco as necessidades apresentadas pelo prefeito Marcelo Belinati, e para mostrarmos à população os aportes que estamos colocando para a estruturação da rede de saúde pública do município, as reformas das Unidades Básicas de Saúde, a certificação da Atenção Básica, no sentido de termos a resolutividade de até 80% dos problemas de saúde da população por meio de estruturas que estejam adequadas para o desempenho das equipes multiprofissionais”, afirmou Nardi.

O secretário de Estado da Saúde, também disse que deve voltar mais duas vezes a Londrina para anunciar melhorias nos Hospitais da Zona Norte e Sul, que são de responsabilidade do governo estadual. No momento, está sendo feita uma supervisão administrativa nas unidades próprias, para restaurá-las com equipamentos e profissionais.

A intenção é que sejam feitas alterações na regulação dos leitos para garantir uma maior acessibilidade, em que pacientes crônicos que ocupam leitos hospitalares possam ser remanejados às unidades de menor complexidade dando acesso aos leitos onde a especialidade é maior e mais urgente. “Trabalharemos com metas físicas e de resultado para otimizar vagas e procedimentos. Garantidamente teremos um choque administrativo de gestão com resultados voltado ao cidadão”, finalizou Nardi.

Além dos recursos destinados às reformas das Unidades Básicas de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná também firmou parceria para alocação de recursos financeiros à construção da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional (SAMU), reforma da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e do Centro Especializado de Reabilitação (CER).

