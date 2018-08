Londrinenses ganham ouro na Copa Paraná de Kickboxing

Atletas Guilherme Belarmino, Renê Patrick e Thyago Grande conquistaram o pódio em duas modalidades cada e garantiram classificação para a Copa Brasil

A equipe Londrina Kickboxing Júnior Vidal obteve um ótimo desempenho na Copa Paraná de Kickboxing, realizada no último final de semana em Foz do Iguaçu. O torneio reuniu, em média, 200 lutadores de todo o estado e premiou três londrinenses com medalhas de ouro, prata e bronze. O time conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Com o bom desempenho, os atletas garantiram a participação na Copa Brasil de Kickboxing, que acontece entre 7 e 10 de setembro em Mogi das Cruzes (SP).

Guilherme Belarmino conquistou a medalha de ouro nas modalidades da faixa preta Low Kicks e Kick Light, na qual disputam lutadores com até 75kg. Na final da categoria da faixa colorida peso pesado, que reúne competidores de até 95kg, Renê Patrick e Thyago Grande levaram o primeiro e segundo lugares, respectivamente. Na Low Kicks da faixa colorida, cujos atletas pesam mais de 91 kg, Renê ganhou a prata e Thyago, o bronze.

Agora o objetivo do Londrina Kickboxing são os Jogos Abertos do Paraná, que serão realizados nos dias 18 e 19 de agosto na cidade de Coronel Vivida. A equipe vai disputar o torneio na chave prata, contando com os lutadores Lucas Vinícius, Bruno de Souza, Guilherme Belarmino e Isaac Correia.

