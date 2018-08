Sub Rede Cafezal realiza Feira de Cidadania nesta terça-feira (14)

Objetivo é divulgar o trabalho desenvolvido pelos diferentes serviços da rede e uma maior aproximação com a comunidade

Nesta terça-feira (14), das 14 às 16 horas, os representantes dos serviços que compõem a Sub Rede Cafezal promovem a Feira Cidadania, cujo objetivo é divulgar o trabalho desenvolvido pelas diferentes unidades da rede e uma maior aproximação com a comunidade. A iniciativa será realizada em um centro esportivo localizado atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cafezal, na Avenida Presidente Abraham Lincoln, 65, no Conjunto Cafezal 2.

Segundo a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Sul B, Jane Elóis, a intenção é divulgar as políticas setoriais para comunidade, ou seja, o que está sendo disponibilizado em projetos e serviços para a população. “Queremos que as pessoas se utilizem mais dos serviços disponíveis, pois muitas delas acabam não participando por desconhecerem o que está sendo realizado”, ressaltou.

O evento contará com a participação do seguintes serviços: CRAS Sul B; Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) II, III e IV; Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CAM); Conselho Tutelar Sul; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) modalidade II, Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar); Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nissia Rocha Cabral e CMEI Tião Balalão; Programa Municipal de Economia Solidária; Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro; UBS Cafezal; Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Companhia de Habitação de Londrina (Cohab); Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz); Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar); Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart); instituição Seja Digital e RPC TV.

Dayane Albuquerque/NC/PML