Paraná discute criação de comitês municipais para população em situação de rua

O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a população em Situação de Rua (Ciamp Rua/PR) vai lançar o Guia de Apoio - Informações e Serviços de Atenção à população em situação de rua do Paraná". O lançamento será nesta sexta-feira (17) durante Reunião Ordinária Ampliada do Comitê.

O encontro, que será na Escola de Educação em Direitos Humanos (Esedh), vai reunir representantes de 15 municípios do Paraná, indicados pelo Ciamp/PR.

As cidades participantes são Umuarama, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Araucária, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Cascavel, Campo Largo e Guarapuava.

Cada município deve apresentar um relatório atualizado sobre a população em situação de rua da cidade. “Nosso objetivo com esse evento é aumentar o diálogo entre o Estado e os municípios para ter políticas mais acertadas, voltadas à população de rua”, disse o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Elias Thomé Gandour. A Secretaria é responsável pelo Ciamp/PR.

Outro assunto que vai ser discutido na reunião é a implementação da Política Municipal para as pessoas em situação de rua e a criação do respectivo Comitê - Ciamp Rua – Municipal, em cada cidade.

AEN