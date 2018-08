Defesa Social e Saúde ampliam divulgação do projeto “Onde tem gente, tem Guarda”

O objetivo é levar a informação do telefone de emergência 153 da GM para todos os prédios gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde

Uma parceria da Secretaria Municipal de Defesa Social e Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma campanha de conscientização através de cartazes do projeto “Onde tem gente, tem Guarda”, da Guarda Municipal. Lançado em novembro de 2017, a ação busca mobilizar a comunidade para colaborar na diminuição de ocorrências de vandalismo, furto, depredação, arrombamento, entre outros crimes.

Os cartazes serão colados em locais estratégicos das Unidades Básicas de Saúde(UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e demais prédios públicos gerenciados pela SMS. O objetivo é comunicar a toda comunidade que faz uso do serviço público de saúde sobre como e quando acionar a GM.

Para o secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, a divulgação do telefone da GM através da parceria é muito importante para a comunidade. “Em reunião com servidores municipais que sofreram com a atual criminalidade que assola todo país, foi possível constatar que muitos desconhecem o trabalho e o telefone da Guarda Municipal, que é o 153”, informou.

Doação

Uma mobilização por parte do síndico de um prédio localizado na zona sul de Londrina, Luciano Penna, junto com alguns moradores do local, angariou recursos para viabilizar a confecção de 500 cartazes do projeto. Eles foram doados à Secretaria Municipal de Defesa Social. A Guarda Municipal atende 24 horas por dia pelos telefones 153 (central de emergência) e 199 (Defesa Civil). A ligação é gratuita de qualquer telefone.

Bruno Amaral/Defesa Social