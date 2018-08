Artista de sacolas conhecido mundialmente expõe em Londrina

No mês de agosto, o Museu de Arte de Londrina (Rua Sergipe, 640, esquina com Av. Rio de Janeiro - Centro) recebe o pintor alemão Thitz, expondo seu projeto “Global Bags”. A abertura será segunda feira dia 20 de agosto às 17:00 horas com a presença do artista. A exposição permanece na cidade até dia 09 de setembro. Thitz é especialista em pinturas conceituais feitas em sacolas. Seus projetos já foram expostos em muitas cidade e museus internacionais.

O ex-jogador Giovane Elber usa suas conexões com a Alemanha para ajudar as crianças carentes de Londrina. Com a exposição “Arte com sacolas – Brasil” o pintor apoia o trabalho da fundação Giovane Elber e a escola vinculada Pestalozzi e busca gerar conexões globais pelos seus projetos de arte, independentemente de fronteiras e continentes, cores de pele, religiões ou status.

A convite do artista, as crianças da Escola Oficina Pestalozzi e da Casa do Caminho pintaram sacolas que vão ser expostas no museu juntamente com suas próprias obras. Algumas artes vão ser escolhidas pelos filhos do pintor e pela Diretoria do Museu de Arte para serem emolduradas. Após a exposição no museu, os quadros vão ser devolvidos a Pestalozzi, onde poderão ser vistos a longo prazo.

Camilla Giovanna de Sousa/Asimp

Clique nas fotos para ampliar