Sai a segunda lista de contemplados para a edição 2018 do programa Talento Olímpico do Paraná

O Governo do Estado divulgou na segunda-feira (13) a segunda lista de atletas e técnicos contemplados para a edição de 2018 do programa Talento Olímpico do Paraná – TOP 2020. A primeira lista de nomes contemplados foi divulgada no dia 20 de julho e, devido algumas pendências de documentação e por conta de vagas remanescentes, esta segunda listagem se fez necessária.

Os bolsistas deverão providenciar o termo de compromisso assinado (duas vias), o atestado médico original e a cópia do contrato ou do cartão bancário, conforme descrito no regulamento. Toda documentação deverá ser entregue diretamente para a administração do TOP 2020.

O endereço é Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, sala 30 - Capão da Imbuia - CEP: 82810-400 - Curitiba - Paraná, aos cuidados da Coordenadora do Programa, Denise Golfieri.

Programa

O Talento Olímpico do Paraná está em seu 8º ano e, nesta edição, serão distribuídas 1.600 bolsas. O TOP é um projeto pioneiro, que fomenta o esporte através da concessão de bolsa auxílio a atletas e técnicos. O programa também inclui acompanhamento de resultados, com técnicas empregadas nos treinamentos e na avaliação do potencial esportivo dos atletas, e também pela integração social e difusão das práticas esportivas na sociedade.

Confira o link para acesso direto à segunda lista de contemplados na edição de 2018.

www.esporte.pr.gov.br/arquivos/File/TOP2018/top2020_lista2_2018.pdf

AEN