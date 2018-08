Novas técnicas de tratamento avançado de feridas serão abordadas em evento inédito em Londrina

I Jornada Sul Sudeste e I Jornada Paranaense de Tratamento Avançado de Feridas será realizada em setembro

As feridas ou lesões complexas podem ser causadas por vários motivos. As principais causas são as doenças crônicas, dentre as quais o diabetes, em que o paciente pode apresentar feridas principalmente nos pés (pé diabético). Outras causas como insuficiência vascular (arterial, venosa ou linfática), traumas, acidentes automobilísticos, queimaduras, radioterapia, tumores e pós operatórios também podem levar às feridas e lesões complexas. Podem ainda resultar de pressão prolongada, o que diminui a circulação sanguínea em uma determinada região do corpo, podendo causar lesões por pressão em pacientes acamados.

“Aproximadamente de 4% da população sofre com feridas complexas”, explica o médico angiologista e cirurgião vascular, Rogério Sakuma. Segundo ele, cada situação exige um tipo específico de intervenção. “Hoje o tratamento de feridas complexas é multidisciplinar, ou seja, envolve vários profissionais da saúde. Também há técnicas novas e tratamentos recentes, que refletem diretamente na efetividade do tratamento”, explica.

Pensando na importância do tema, Sakuma, com o apoio de entidades de Londrina – como o SALUS (Saúde Londrina União Setorial) e o Londrina Convention, trouxe para a cidade um evento inédito. A I Jornada Sul Sudeste de Tratamento Avançado de Feridas e I Jornada Paranaense de Tratamento Avançado de Feridas, será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, na sede da Unimed Londrina.

O evento é voltado a profissionais da saúde de diversas especialidades, como cirurgia vascular, oncologia, infectologia, endocrinologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia, dentre outras. “O tratamento avançado de feridas é uma área de atuação que está crescendo muito e quisemos trazer esta capacitação para o Paraná, já que sabemos da necessidade e constante busca dos profissionais pelo tema”, comenta Sakuma.

Entre as opções de tratamento de feridas complexas, existem curativos avançados, sistemas de terapia por pressão negativa, ozonioterapia, laser de baixa frequência, oxigenoterapia hiperbárica, além de outras modalidades, que serão abordadas durante o evento. “Os profissionais vêm buscando essa atualização. Quando tratadas de forma indevida, as feridas podem resultar em riscos para a saúde do paciente e evoluir para problemas mais graves, como a amputação de membros”.

Apoio local

Para trazer o evento à Londrina, Sakuma contou com o apoio da Sobratafe (Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas), entidade realizadora do evento, que agora terá também uma regional paranaense, com sede em Londrina. “A Sobratafe é uma entidade forte e queremos contribuir, enriquecendo a discussão sobre o tema no Brasil”, diz o médico Rogério Sakuma, que será o presidente da Regional Paraná da Sobratafe.

A articulação para o evento também contou com o apoio do SALUS – Saúde Londrina União Setorial, e Londrina Convention. “Trazer a jornada para Londrina foi uma soma de interesses. Queremos fortalecer o Polo de saúde, fazendo da cidade uma referência também em eventos do setor. Além disso, é possível qualificar mais os profissionais locais, que terão a oportunidade de contar com um evento desta importância acontecendo aqui”, comenta o presidente do Salus, João Claudio Santilli.

O evento também deve movimentar o setor de turismo na cidade, uma vez que receberá profissionais de todo o estado e do país. “O Londrina Convention deu todo suporte para captação deste evento. Tivemos uma parceria muito forte desde o início junto ao SALUS e o dr. Rogério, e o planejamento culminou nesta jornada que com certeza será um marco para os eventos da saúde na cidade”, comenta o diretor do Convention, Arnaldo Falanca.

Realização

A jornada é uma realização da Sobratafe (Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas) e conta com os patrocínios de Nestlé Health Science, Convatec, Danone Nutrição Especializada, Venosan, Jusimed, Unimed Londrina, Reference Saúde e MedMobi. Além do apoio do Salus (Saúde Londrina União Setorial) e Londrina Convention, tem ainda com o apoio da Sobenfee (Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética), Sobende (Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia), Sobest (Associação Brasileira de Estomaterapia), SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular), Associação Médica de Londrina, Sebrae, Abrasel e Núcleo de Turismo de Londrina.

Inscrições e mais informações: www.sobratafe-pr.com

Asimp/ Sobratafe