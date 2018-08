Tamarana premia estudantes em concurso sobre reciclagem

A mascote da reciclagem de Tamarana será conhecida nesta sexta-feira (17). Ela foi escolhida por meio de um concurso realizado entre os cerca de 760 estudantes das três escolas municipais (Professora Iracema Torres Rochedo, Professora Taeko Lima Almeida e Enes Barbosa).

Além de ser premiada com um tablet, a criança que conquistar o concurso verá sua criação estampar itens do serviço de reciclagem do município – um deles é o caminhão que atende os imóveis da zona urbana de segunda a sexta-feira.

A iniciativa é fruto de parceria das secretarias municipais de Educação e Meio Ambiente e Recursos Hídricos com o Consórcio Caminhos do Tibagi e a Klabin. Através do trabalho conjunto, ações de conscientização ambiental como visitas à central de recicláveis têm sido promovidas junto aos alunos desde meados do ano.

A cerimônia de premiação começará às 9h desta sexta-feira (17), no salão do Projeto Solipar (Avenida João Domingues Gonçalves, 644, Centro).

Lucas Marcondes Araújo/Ascom/PMT