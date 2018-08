Escolas municipais entregam lacres de alumínio para a campanha Eu Ajudo na Lata

Nesta quinta-feira, dia 16, a Unimed Londrina receberá os lacres de alumínio que as escolas municipais de Londrina arrecadaram para a campanha Eu Ajudo na Lata. A ação é organizada pela operadora de plano de saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O encontro será às 08h, no Moringão (Rua Gomes Carneiro, 315). Representantes da pasta estarão presentes na entrega.

No mesmo dia, às 14h30, a Unimed Londrina irá para Ibiporã receber os lacres obtidos pelas escolas municipais e demais repartições públicas da cidade. Nesta edição, a prefeitura e a pasta de educação também firmaram uma parceria com a campanha. A entrega dos 'aneis de alumínio' será na Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã, na Av. Mario de Menezes, 1013.

Asimp/Unimed Londrina