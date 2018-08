XVI Curitiba International Cup 2019

Competição volta ao calendário depois de 10 anos

Uma das mais importantes competições brasileiras de esportes coletivos, a Curitiba International Cup está de volta ao calendário. A 16ª edição do evento, considerado pela Federação Internacional de Handebol como um dos cinco maiores campeonatos da modalidade no mundo, será realizada de 19 a 23 de junho de 2019 na cidade paranaense de Curitiba. Na quadra, estarão em ação atletas nascidos em 2001, 2003, 2005 e 2007, enquanto na areia competem atletas da categoria +16 anos.

“O handebol, por sua importância no cenário esportivo nacional e no desenvolvimento do esporte escolar, base para a prática do alto rendimento, merece um evento desta magnitude”, destaca Edgar Hubner, presidente do Comitê Organizador e ex-presidente da Federação Paranaense de Handebol. “Durante os 15 anos de realização, o evento tornou-se referência para o desenvolvimento do handebol no Brasil e na América do Sul. Queremos retomar esse crescimento em 2019”, completa o dirigente.

A Curitiba International Cup foi realizada durante 15 anos consecutivos, de 1994 a 2008, com a participação de 1.334 equipes representadas por mais de 16 mil atletas, de ambos os sexos. Ao todo foram disputados 3.724 jogos e marcados 88.073 gols.

“Conseguimos transformar um torneio de handebol numa das principais competições esportivas do planeta. Durante cinco dias, atletas brasileiros e estrangeiros fazem de Curitiba a capital do handebol”, acrescenta Hubner.

Nas edições anteriores, estiveram presentes atletas do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Sergipe, Maranhão, Amazonas e Pará, além de países como Alemanha, Portugal, Cuba, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai.

A edição de 2019 tem a chancela da Confederação Brasileira de Handebol e apoio da Federação Catarinense de Handebol, Liga de Handebol do Paraná, Federação de Handebol do Distrito Federal, Federação de Handebol do Piauí, Federação Baiana de Handebol, Federação Sergipana de Handebol, Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul, Federação de Handebol do Mato Grosso, Federação Goiana de Handebol, Federação Acreana de Handebol, Federação de Handebol do Pará, Federação de Handebol do Amapá, Federação de Handebol de Rondônia, Liga de Handebol do Amazonas e Federação Canadense de Handebol.

Márcia Esch/Asimp