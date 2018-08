7ª edição do Dia da Sergipe está marcada para setembro

A 7ª edição do Dia da Sergipe já tem data marcada. No dia 15 de setembro, das 9 às 15 horas, o evento irá promover um dia exclusivo para fomentar uma das principais vias da cidade, a rua Sergipe, através de atrações culturais, sociais e recreativas, fortalecendo e desenvolvendo o comércio local. O lançamento do Dia da Sergipe ocorreu na manhã desta terça-feira (14), na ACIL.

As ações serão distribuídas em cinco quadras (entre as Ruas Minas Gerais e Hugo Cabral). Já estão confirmadas apresentações de música e dança, distribuição de algodão-doce e pipoca, corte de cabelo e aferição de pressão arterial.

O coordenador do grupo Nova Sergipe e diretor comercial da ACIL, Angelo Pamplona, conta que a equipe busca trabalhar em prol da cidade, engajando a economia. “Através da organização do grupo nos empenhamos para proporcionar atividades que somam para o desenvolvimento local. O Dia da Sergipe é fruto disso, uma ação executada em conjunto com empresas e entidades, dedicada à população”, afirma.

O lançamento do Dia da Sergipe foi abrilhantado com a presença do consultor de Apoio Exterior Jean-Edouard Tromme. O profissional de origem belga palestrou sobre o modelo inovador e inspirador que Medellin, na Colômbia, adotou nos últimos anos. Em 2013 ela foi eleita a Cidade do Ano e tornou-se modelo no âmbito internacional.

Segundo Tromme, através de ações conjuntas entre empresas e entidades daquela localidade, foi possível transformar a cidade como um tudo. “Os projetos de inovação levaram cultura, arte, lazer, turismo, educação de qualidade, mobilidade, mais indústrias, comércios e desenvolvimento econômico”, conta.

