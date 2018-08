Casa da Mulher oferece curso de “Cuidados com as sobrancelhas”

Vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência; oficina gratuita será realizada na terça-feira (21)

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por intermédio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, oferece oficina gratuita de Cuidados com as sobrancelhas. A atividade, que irá ocorrer na próxima terça-feira (21), às 14 horas, é voltada a mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A oficina de Cuidados com as sobrancelhas será conduzida pela maquiadora Elisângela Walichek. O objetivo é promover uma fonte alternativa de renda para as participantes.

As vagas para o curso são limitadas e, para participar, é preciso fazer a inscrição com antecedência, através do telefone 3378-0111. A Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas fica localizada na Rua Valparaíso, 189, no Jardim Guanabara.

Juliana Gonçalves/NCPML