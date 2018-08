Idosos dos CCIs Leste e Oeste vão ao orquidário da UEL na segunda-feira (20)

O passeio possibilitará que conheçam espécies de orquídeas e também as que são multiplicadas in vitro

Na próxima segunda-feira (20), cerca de 30 idosos que frequentam os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) Leste e Oeste, participarão da Programação Cultural que a Secretaria Municipal do Idoso promove por meio de parcerias todos os meses. O passeio será no Orquidário da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e terá início às 13h, no Ponto do Restaurante Universitário.

O passeio será conduzido pelo professor do Departamento de Agronomia (CCA) e coordenador do Laboratório de Fitotecnia, Ricardo Tadeu de Faria. A assistente social, Rosely Sonoda Gomes e uma estagiária de Serviço Social acompanharão o grupo. O passeio possibilitará que os idosos conheçam as espécies de orquídeas e também aquelas que são multiplicadas in vitro.

De acordo com a diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria Municipal do Idoso, Ana Karina Anduchuka Barbosa, o objetivo dessas atividades fora dos Centros de Convivência é apresentar as pessoas idosas a espaços importantes do município, como a UEL.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Nadia Oliveira de Moura, os passeios ao ar livre são muito apreciados pelas pessoas idosas e tem uma grande procura pelas vagas. “Os idosos que frequentam os Centros de Convivência gostam de atividades culturais e passeios que proporcionam além do lazer, socialização, novas experiências e aprendizado”, contou.

N.Com