Londrina recebe o primeiro meetup de esporte e tecnologia

O encontro conta com apoio da Prefeitura por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL); as inscrições são gratuitas

Nesta quarta (15), ocorre o “1º Meetup SporTech de Londrina e Região”. O encontro tem o objetivo de conectar esporte e tecnologia, além de apresentar as oportunidades que ambos podem gerar juntos. O evento ocorre as 19h30, na Avnida Higienópolis, 1.601. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/meetup---esporte-tecnologia-e-grandes-oportunidades__338269. O 1º Meetup SporTech de Londrina e Região conta com apoio da Prefeitura por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

De acordo com a organizadora do evento, Danhara Gomes, o meetup surgiu para fortalecer o vinculo de esporte com a tecnologia, assim como em outras áreas. “Eu já fiz alguns encontros como esse, de tecnologia e outras áreas, com a Comunidade de Startups do Norte do Paraná, a Redfoot, e via que o esporte não tem esse apelo para a tecnologia, nem de fora, nem de dentro. Portanto, o objetivo é formar uma conexão entre as duas áreas, mostrar que essa realidade não é tão distante como imaginam”, afirmou.

O encontro terá uma palestra do consultor do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o professor doutor Antonio Carlos Gomes, considerado maior autoridade em treinamento desportivo do Brasil. Também haverá uma fala por vídeo conferência do vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e conselheiro do Porto Digital de Recife, Cláudio Nascimento. As vagas são limitadas, e a previsão da organização é receber cerca de 40 pessoas.

