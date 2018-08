Sema inicia capacitação de mais 28 agentes da Guarda Municipal de Londrina

Os GMs vão aprender sobre a legislação que combate os crimes ambientais no âmbito do município

Profissionais do Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) iniciaram ontem (14), a capacitação de agentes da Guarda Municipal de Londrina. Serão abordados os temas: legislação ambiental, fiscalização ambiental, poluição hídrica e fundos de vale, mata ciliar e área de preservação permanente, perturbação de sossego, queimadas, entre outros. As aulas acontecem no Centro de Formação da Guarda Municipal (CFGM), localizado na sede do Tiro de Guerra, localizado na Avenida Salgado Filho, 1.334.

De acordo com o supervisor do Centro de Formação, Fernando Ferreira, a capacitação habilita os agentes para atuação nas ações conjuntas. “Isso funciona como habilitação para que os guardas municipais também possam atuar na fiscalização ambiental, tendo em vista a parceria entre a Secretaria de Defesa Social e a SEMA”, frisou.

As aulas são ministradas pelos instrutores: Jorge Akira Oyama, Luiz Campanhã Filho e Jonas Henrique Pugina. O conteúdo faz parte de um módulo do “Estágio de Qualificação Profissional” que todos os guardas municipais são obrigados a cumprir anualmente. A qualificação é uma exigência da Policia Federal, através do Decreto Federal n° 5.123, de 2004, que prevê o cumprimento de 80 horas de capacitação, para a renovação do porte de armas. É uma oportunidade para que os servidores possam se atualizar a fim de adquirir novos conhecimentos para melhor desenvolverem suas funções no cotidiano.

NC/PML