Vila Triolé lança programação cultural para o segundo semestre

Festa de abertura contará com apresentação do “Bailinho do Plantão”, show do grupo de palhaços Plantão Sorriso

A Vila Triolé Cultural estreia, nesta quarta-feira (15), sua programação para o segundo semestre de 2018. Foi planejada uma festa de abertura para expor as diversas atividades artísticas e formativas que serão oferecidas até dezembro. Quem quiser participar precisa retirar o convite no local uma hora antes do evento, que começa às 19h, na rua Etienne Lenoir, 155. A vila conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Para o evento, a Vila oferecerá o show Bailinho do Plantão, lançado em dezembro do ano passado pelo grupo de palhaços Plantão Sorriso, cujo repertório é composto por cantigas folclóricas populares e inclui ritmos como o Baião, Reggae, Country Music, Ijexa e Marcha. A abertura envolve também uma parte expositiva, em que será feita uma breve exibição dos eventos promovidos durante o período.

A programação inclui shows, espetáculos, oficinas e workshops ministrados por artistas convidados. Parte dela será realizada por meio do Projeto Rolé, patrocinado pelo Promic, que trará ao Município quatro grupos circenses de Manaus (AM), Fortaleza (CE), Tatuí (SP) e Macaé (RJ). A proposta é que essas pessoas somem aos artistas da cidade a fim de apresentar uma programação ampla, diversa, acessível e inclusiva.

De acordo com o programador artístico da Vila, Gerson Bernardes, o período vai ser de grande movimentação para o cenário cultural londrinense. “A expectativa é grande. Teremos várias atividades, principalmente na parte de circo e teatro. Vamos receber diversos grupos de arte para oferecer muita coisa legal pra quem gosta de cultura”, contou.

A próxima atividade será no dia 26, às 19h. Serão exibidos os espetáculos “Sub-solos”, apresentado pelos colaboradores da Vila Triolé, e “Guerra de cup&cake”, oferecido pelo grupo cearense K’os. A programação pode ser consultada no site www.triolecultural.art.br/.

