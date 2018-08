Multinacional TCS inaugura em Londrina seu maior centro de operações no país

Escritório de delivery center tem capacidade para 700 funcionários e a previsão da empresa é gerar 4 mil postos de trabalhos locais

A Tata Consultancy Services (TCS), empresa multinacional que opera em Londrina desde janeiro, inaugurou, ontem (14), seu novo delivery center. O espaço, que terá capacidade para 700 colaboradores, é considerado o maior escritório da empresa no Brasil e em língua portuguesa no mundo, e fica localizado na Avenida São Paulo, região central. O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, participou da inauguração, com a diretoria da TCS no Brasil.

A TCS integra o Grupo Tata, maior conglomerado industrial da Índia, e atua com serviços de TI, consultoria e soluções de negócios. A implantação da companhia em Londrina foi consolidada em janeiro, com assinatura de um termo de cooperação firmado entre o Município e a TCS. A previsão do grupo é ofertar quatro mil vagas de empregos diretos em Londrina, com foco em Tecnologia da Informação (TI) e BPO (Business Process Outsourcing, na sigla em inglês), nos próximos anos. Para isso, uma nova unidade deverá ser construída no Parque Tecnológico Francisco Sciarra, no Parque das Indústrias Leves.

Segundo Tushar Parikh, country head da Tata Consultancy Services para o Brasil e Segment Head para a área de BFSI para a América Latina, Londrina foi escolhida para abrigar o novo escritório por conta do seu potencial tecnológico, além de caminhar para se tornar um dos principais polos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Brasil.

Também foram consideradas características relacionadas à qualidade de vida dos seus habitantes, como transporte público eficiente, segurança, fácil locomoção e grande presença de universidades. “Agradecemos a parceria com a Prefeitura de Londrina. Atualmente temos mais de 100 funcionários já atuando na cidade e nosso objetivo é crescer muito mais, gerando empregos e qualificando os funcionários da TCS para a era do Business 4.0”, ressaltou Tushar Parikh.

O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que este é um momento histórico para a cidade de Londrina. Ele lembrou que a TCS é a segunda maior empresa de tecnologia do mundo e dentre mais de 5 mil cidades do Brasil ela escolheu Londrina para montar a sua empresa. “É uma indústria limpa, que vem com um novo conceito, ocupará toda a região central, movimentará o comércio e a economia, gerando emprego e renda para a cidade”, afirmou.

Segundo Marcelo, a previsão da empresa é gerar 700 empregos até março de 2019. “É uma potência que consolida Londrina como um polo de TI e passa a mensagem, para todo Brasil, que nosso município tem potencialidades que poucas cidades no mundo têm”, frisou.

O prefeito enfatizou ainda que sua gestão tem investido no Programa de Desburocratização, corrigindo e melhorando processos, o qual tem permitido criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. “Tanto que a pesquisa da Endeavor, divulgada recentemente, apontou que Londrina saltou do 19º para o 13º lugar, entre as cidades mais atrativas para a vinda de empresas, exatamente pelo Programa de Desburocratização que foi implantado pela prefeitura em 2017”, salientou.

Capacitação

Através de programas educacionais, a TCS investe na qualificação da mão de obra local, em conjunto com entidades do município. Para Londrina, a companhia trouxe seus programas goIT e Enable, que buscam desmistificar as áreas de Ciências, Tecnologia da Informação, Engenharia e Matemática, e ajudar os alunos a ganharem conhecimento e confiança para atuarem nesse segmento, tornando-se os futuros líderes da área de TI.

Desde a implementação do programa goIT no país, a TCS já capacitou 6.853 jovens em tecnologia, com a realização de workshops, palestras e Hacktahons voltados para desenvolver pessoas e motivar novas ideias.

Sobre a TCS

A Tata Consultancy Services é uma empresa de serviços de TI, consultoria e soluções de negócios, que oferece um portfólio integrado, voltado para consultoria e com suporte cognitivo, de serviços de TI, Negócios e Tecnologia e Engenharia. A entrega é realizada através do seu modelo único de delivery, Location Independent Agile, reconhecido como padrão de excelência em desenvolvimento de software.

A companhia conta com mais de 394 mil consultores, em 46 países. A empresa gerou receita consolidada de US$ 19,09 bilhões no exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2018 e está listada na BSE (antiga Bolsa de Valores de Bombaim) e na NSE (National Stock Exchange) na Índia. Consta ainda nos principais índices de sustentabilidade, como o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), o Índice Global de Sustentabilidade MSCI e o FTSE4Good Emerging Index, por conta de sua postura em relação às mudanças climáticas e o premiado trabalho que realiza com comunidades em todo o mundo.

Também estiveram presentes na solenidade, Marcelo Wurmann, CEO da Tata Consultancy Services para a América Latina; Bruno Rocha, CFO da Tata Consultancy Services para Brasil e México; Subhanjan Ghosh, segment Head da Unidade de Negócios de Manufatura, Energia, Recursos & Utilities, e Ciências da Vida da TCS para a América Latina; Claudio Tedeschi, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL), além de representantes dos poderes executivo, legislativo e da sociedade civil organizada.

Dayane Albuquerque e Juliana Gonçalves/NCPML