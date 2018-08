“Um Canto em Cada Canto” realiza concertos em escolas municipais

Apresentações ocorrem com os corais das escolas Leonor Maestri de Held, na região oeste, e Zumbi dos Palmares, na zona sul

O projeto “Um Canto em Cada Canto”, que neste ano completa 17 anos de atividades, realiza nesta semana concertos em duas escolas municipais. hoje (15), a apresentação será realizada na Escola Municipal Leonor Maestri de Held, que fica na Rua Quirí, 71, Jardim Santa Rita. E na quinta-feira (16), o concerto será com alunos da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, localizada na Rodovia João Alves da Rocha Loures, 3.655, no Conjunto União da Vitória.

As apresentações irão ocorrer às 11 horas, e encerram o primeiro semestre de atividades do projeto, que é desenvolvido em 16 unidades da rede municipal. Segundo a coordenadora e uma das fundadoras do “Um Canto em Cada Canto”, Oleide Lelis, o projeto leva musicalização a cerca de mil estudantes, formando corais nas escolas. “Nossa equipe, que conta com treze músicos, vai semanalmente até as escolas. E nesses encontros de iniciação musical, os alunos têm uma amplitude de seu repertório e são estimulados e desenvolvidos em várias áreas”, explicou.

Atualmente, o projeto conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), para ser realizado em nove escolas. Nas demais, as ações são promovidas mediante convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os corais formados nas escolas são conduzidos por dois monitores do projeto, sendo um regente e o outro, tecladista. A cada ano, os alunos fazem apresentações nas próprias escolas, e também no final do ano, no encerramento dos semestres.

Oleide contou que a aceitação do projeto junto aos alunos e familiares é cada vez mais positiva. Nos últimos concertos de 2017, a média de público foi de 1.300 pessoas em cada dia. “As crianças aprendem músicas internacionais em inglês, espanhol, hebraico, e gostam principalmente desse repertório, que eles passam a ter contato. E nos encontros, utilizamos uma metodologia que estimula, o tempo todo, a capacidade deles de conseguirem o que querem, motivando-os”, ressaltou.

A coordenadora acrescentou ainda que os estudantes passam a ter um comportamento muito melhor com as aulas de música. “O projeto desenvolve o gosto pela música, a percepção auditiva, e já tivemos casos de ex-alunos que seguiram na carreira musical. Nosso objetivo principal é proporcionar a musicalização para essas crianças. E constantemente recebemos retorno dos professores, confirmando a evolução dos alunos na questão da concentração, atenção e autoestima”, comentou.

A melhora é confirmada pela professora da Escola Municipal Leonor Maestri de Held, Marisa Rosa da Silva. Sessenta alunos, das turmas de 4º e 5º ano, participam do projeto, que está em sua terceira edição na escola. “Junto com a música, o projeto passa bastante a questão dos valores, como responsabilidade, solidariedade, cidadania, entre outros. Os que participam se desenvolvem muito bem, inclusive na parte emocional. E os professores dão continuidade em sala de aula, incentivando os alunos a manterem esse comportamento”, afirmou.

Zumbi dos Palmares

Na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, o “Um Canto em Cada Canto” acontece há vários anos, e atualmente participam cerca de 80 estudantes, das turmas de 3º e 4º ano. Para a diretora da unidade, Marlene Valadão Godoi, a iniciação musical é muito importante. “Os alunos são muito interessados no projeto. É algo que muda muito comportamento em sala de aula, e também no dia a dia. As técnicas utilizadas com os alunos acabam gerando frutos, e percebemos que os alunos que integram o coral têm melhorado o aprendizado principalmente por conta da concentração que eles passam a ter”, reforçou.

Marlene informou que o concerto desta quinta-feira (16) faz parte da programação especial da “Semana da Família”, que está em andamento na escola. “O evento é aberto a toda comunidade, principalmente para as famílias dos nossos alunos. Convidamos todos a comparecerem e prestigiarem”, completou.

Juliana Gonçalves/NCPML