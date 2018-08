“Divertimentos de Mozart” é atração na Capela da Catedral

Concerto com a Orquestra Solistas de Londrina será quinta-feira à noite, com entrada franca

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, que está comemorando 20 anos de trajetória musical, faz nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, um concerto na Capela da Catedral de Londrina com obras do consagrado compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

O concerto marca o início do Ciclo Mozart, série de apresentações da orquestra Solistas de Londrina com obras do gênio austríaco.

A promoção é da Mostra de Música de Câmara e faz parte do Circuito de Concertos nas Igrejas. A entrada é gratuita.

No programa da noite "Divertimentos de Mozart", peças instrumentais de circunstância, na linhagem de gêneros como a Serenata, a Partita ou o Noturno. Destinavam-se a contextos sociais privados, com a função de entreter os que assistiam e também os que tocavam. Por isso, eram frequentemente interpretados por instrumentistas amadores. Mas a pureza cristalina das melodias dos Divertimentos de Mozart só está ao alcance de profissionais. Revelam-se então verdadeiras sinfonias.

