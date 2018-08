Yticon promove o 2º Arquitetando

O 2º Arquitetando – circuito de palestras e workshops promovidos pela Yticon – será realizado no período de 16 a 18 de agosto, no Show Room da construtora (Av. Ayrton Senna, 425), trazendo uma programação que engloba cursos e debates sobre arquitetura, mercado de trabalho, técnicas de decoração, uso das cores, boas ideias de bricolagem, criação de pequenos jardins etc. A iniciativa é dirigida a clientes, arquitetos, estudantes e o público interessado no tema. As vagas são limitadas.

“Quando criamos o projeto, nosso objetivo era que tivesse uma sequência com edições anuais. O 1º Arquitetando foi sucesso com casa cheia e feedback super positivo do público. Olhamos os pontos de melhoria e planejamos 2018 com a proposta de entregar uma experiência ainda mais interessante”, avalia a gerente de Marketing do Grupo A.Yoshii, Maria Fernanda Beneli Vicente.

A palestra de abertura do 2º Arquitetando será na quinta-feira (16), às 19h, com a publicitária, artesã e designer Thalita Carvalho, estrela do Programa “Mais cor, Por favor”, do canal GNT. Ela vai falar sobre “Como deixar a sua casa com a sua cara” e em seguida irá ministrar um workshop sobre o uso da corda na decoração. Na aula demonstrativa, Thalita vai ensinar como fazer luminárias, suportes para plantas e cestos, tudo com cordas. No final, os participantes levarão para casa um passo a passo do que foi ensinado e a lista do material utilizado.

Mercado de trabalho

Na sexta-feira (17), das 19h às 21h, haverá um debate sobre a representatividade e a valorização da mulher no mercado de trabalho, com a participação das arquitetas Elisangela Theodoro, Juliana Mussi, Cristina Cardoso Rigoleto, Fernanda Patsko e Daniela Takahashi. Outra temática que estará em discussão será a equiparação salarial e a participação das mulheres em conselhos como CAU e CEAU.

Workshops

Para o sábado (18), o Arquitetando preparou três workshops especiais com dicas e técnicas de decoração. Pela manhã, às 9h30, a arquiteta Juliana Nakahara vai ensinar as técnicas do lettering, a arte de desenhar letras; às 14h, Cassio Onohara vai ministrar uma oficina sobre Painéis Coloridos, uma forma fácil de renovar a parede de sua casa; e às 16h, Maíra Roessing vai dar dicas para montar um pequeno jardim em casa.

Convites

Para participar das palestras e dos workshops é preciso retirar o convite com antecedência, pois as vagas são limitadas. A cada dois quilos de alimentos doados, que serão repassados a uma entidade beneficente, a pessoa tem direito a um convite. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3315-9700, com a Bruna.

Arquitetando

O 2º Arquitetando - Circuito e palestras e workshops - é uma promoção da Construtora Yticon e tem o apoio da IARQ, Viani Arquitetura, Spagnuolo Arquitetura, Tintas Sherwin Williams, Canteiro de Ideias e Juliana Nakahara – Lettering e Chalkboard.

Asimp/Yticon