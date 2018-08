E a família como vai?

A família é muito importante na vida do ser humano e fundamental na construção do indivíduo. Se olharmos na história da humanidade, desde os primórdios, podemos destacar sua importância. Jesus poderia ter vindo ao mundo de várias formas, mas veio em uma família. Maria e José passaram seus princípios e valores ao menino desde pequeno.

Você pode estar pensando: “mas minha família é complicada, uma bagunça”. Todas as famílias passam por situações difíceis, momentos de tensões, cada um tem a sua personalidade, suas qualidades e seus limites. Mas é nela que você aprendeu os primeiros conceitos de convivência em sociedade. Seu primeiro choro, seus primeiros passos, suas primeiras alegrias foram em um ambiente familiar.

Quem não se recorda do primeiro abraço que recebeu de seus pais na porta da escola, a primeira apresentação para eles em uma data comemorativa? Pode ser que você não tenha sido criado pelos seus pais, talvez por seus avós, ou em um outro ambiente familiar, até mesmo um orfanato ou casa de acolhimento, de algum modo essas pessoas foram seus, formadores, educaram e amaram você.

E mesmo você que não teve uma família, que tal ter a sua? Criar e promover o que todo coração humano anseia, um lugar onde possamos ser acolhidos e amados como cada um merece.

Nesta semana, comemoramos a Semana Nacional da Família, evento promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF), com o tema: “O Evangelho da Família, alegria para o mundo”, mesma temática do IX Encontro Mundial das Famílias, que acontece em Dublim, Irlanda, de 21 a 26 de agosto.

O Papa Francisco destaca a importância dessa instituição para a sociedade: “A família introduz à necessidade dos laços de fidelidade, sinceridade, confiança, cooperação, respeito; encoraja a projetar um mundo habitável e a acreditar nas relações de confiança, também em condições difíceis; ensina a honrar a palavra dada, o respeito às pessoas, a partilha dos limites pessoais e dos outros.”

Dedique mais tempo aos seus, esteja com seus filhos, seu cônjuge, seus pais!

Aproveite cada instante ao lado deles. Construa relações de confiança! Seu filho chegou da escola, pergunte como foi o dia de aula. Tirou uma nota boa, elogie! Não foi tão bem em uma prova, converse com ele! Veja a melhor forma de poder ajudá-lo! Esses momentos são preciosos e marcarão para sempre a sua vida e de quem está à sua volta! Ontem seu filho era uma criança, hoje você já pode estar preparando-o para ingressar em uma faculdade. Cada etapa passa muito rápida, e se puder dar-lhe um conselho: “Aproveite! Viva intensamente junto dos seus!”

Paula Guimarães é missionária da Comunidade Canção Nova, palestrante, administradora, jornalista apresentadora da TV Canção Nova e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. É autora dos livros “Como ser feliz em família – 15 passos para encontrar felicidade em seu lar”, “Esperança cadê você? O que fazer para não entrar em desespero” e “TV Canção Nova – A vida por trás das câmeras” pela Editora Canção Nova.