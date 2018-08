Modelo lança camisa antidrogas em Hollywood “Infelizmente as drogas e o mundo andam juntos”

A apresentadora do Miss Bumbum 2018, Aline Martins, se prepara para a sua vinda ao Brasil em novembro, mas não esquece de fazer sua parada polêmica pelas ruas da Califórnia. Na última semana, a modelo internacional causou na calçada da fama ao andar pela região vestindo a camisa com a frase “Hollywood sem drogas”, de confecção própria. Aline conta que a ação faz parte de uma campanha contra o ambiente de drogas ilícitas que vem encontrando ao realizar trabalhos no exterior. “Estou cansada de perder amigos e atores queridos para as drogas. Temos que dar mais atenção à isso”, conta.

Aline já participou de diversas premiações com atores renomados e revela que o protesto é para a proteção deles. Caminhando pela calçada da fama, a modelo foi abordada por diversas pessoas para receber o apoio. “Os americanos se interessaram pela minha ação e isso acontece porque eles estão bem mais perto desse ambiente tóxico da dramaturgia”.

