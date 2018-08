Exposição: "Luz Radiante do Neo Impressionismo Abstrato", do pintor Juan Godoy vem a Londrina

Quadros Neo Impressionistas Abstratos do pintor Juan Godoy, estarão sendo expostos em Londrina (PR), à partir do dia 17 de setembro no Espaço Cultural CEDDO, localizado à Rua Pernambuco,725, Centro, Londrina (PR). E uma outra exposição com obras de Juan Godoy; inicia na mesma data, tendo por local O Armazém Café, Rua: Belo Horizonte, 701, Centro (Londrina,PR).

As duas exposições simultâneas com obras do pintor Juan Godoy; possuem o título: " Luz Radiante do Neo Impressionismo Abstrato " e irão oportunizar aos visitantes destas duas mostras artísticas; poder deslumbrar-se com as magníficas obras de arte deste pintor considerado pelos principais críticos da Arte Contemporânea tanto brasileira quanto internacional; como sendo um dos mestres deste estilo de pintura que traz resultados das técnicas aplicadas como exemplo da Teoria do Contraste Simultâneo das Cores e do Luminosionismo - esta última corrente artística criada pelo pintor brasileiro Juan Godoy. Ambas exposições de Juan Godoy, encerram-se no dia 18 de outubro.

Quadros do pintor Juan Godoy, estão espalhados em diversas coleções de vários países; principalmente da Europa; Estados Unidos e na Ásia. O Museu de Arte do Estado de Santa Catarina - Masc é um dos museus brasileiros com obra de Juan Godoy no acervo. Juan Godoy cursou Artes Plásticas na Espanha e além de pintor é também jornalista, poeta e escultor.

Luz Radiante do Neo Impressionismo Abstrato

As cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz. Surge daí, a abstração. Os contornos e tão pouco a forma, portanto, não se apresentam nitidamente, pois a linha é uma abstração para representar imagens. É neste contexto em que o pintor Juan Godoy foi buscar mais do imaginário criativo e artístico. Juan Godoy optou há muitos anos atrás por abandonar pincéis e passou utilizar cores puras aplicando-as diretamente com a palma das mãos na tela. Em algumas de suas obras Juan Godoy utiliza a espátula. Mais do que realizou na pintura o criador do Abstracionismo Kandinsky e após ocorrendo com Picasso; Miró; Jackson Polock; Mondrian; Matisse; Gaudi; Klint e muitos outros grandes mestres da Pintura Universal; o brasileiro Juan Godoy ao estudar profundamente a Teoria do Contraste Simultâneo das Cores, do francês Michel Chevreul; chegou à teoria do Luminosionismo. Sendo esta a mais recente corrente artística surgida e criada por Juan Godoy e que traz nestas duas exposições à Londrina, algumas das obras mais recentes de sua autoria. As artes plásticas atravessaram várias correntes nestes últimos pelo menos 100 anos ( Expressionismo; Surrealismo; Modernismo; Futurismo; Grafismo; Pop Art e Arte Contemporânea). O Luminosionismo, nas obras de Juan Godoy identificam um novo patamar da Pintura Universal; originando um movimento que busca o maior grau de luz nas cores. " A cor está em tudo ", diz Juan Godoy. Assim como disse certa vez Van Gogh: " Uma luz que me falta de palavra melhor posso denominá-la de outro senão amarela ". E Juan Godoy vai além ao aplicar as cores de forma que originam uma visão mística e profundamente exigente por parte do olhar do espectador. " Vejo que posso possibilitar aos olhares imaginários dos espectadores diante de minhas obras artísticas um mundo amplo de significados e que movem seus sentimentos e admiração pelo que estão observando ", diz Juan Godoy. Como as cores são faixas de ondas que são possíveis de serem vistas pelo olho humano e o comprimento destas ondas é o que define as cores.

O físico inglês Thomas Young no século XIX formulou a primeira teoria científica para a sensibilidade do olho humano para com as cores e mais tarde estudada pelo alemão Hermann von Helmohltz. Portanto, segundo Juan Godoy; " a cor é um fenômeno físico relacionado à existência da luz. ou seja, se a luz não existe, não haveria cores ". Além destas duas exposições com obras do pintor Juan Godoy, em Londrina (PR), quadros de Juan Godoy vão estar presentes no V Encontro Latino Americano de Artes e Letras, que ocorre em novembro em Florianópolis (SC), e uma outra exposição individual de Juan Godoy; ocorre no Espaço Cultural Willy Zumblick, também em novembro, em Florianópolis (SC). Portanto, Londrina e demais municípios desta região paranaense terão agora à partir do dia 17 de setembro, oportunidade de visitar estas duas exposições do pintor Juan Godoy - uma no Espaço Cultural CEDDO e a outra no Armazém Café. Ambas exposições possuem visitação gratuita.

Clique nas fotos para ampliar