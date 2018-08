84% das crianças ainda não foram vacinadas contra pólio e sarampo

O Ministério da Saúde alerta aos pais e responsáveis que a vacina é a forma mais eficaz de inibir o reaparecimento dessas doenças, já eliminadas no país. A campanha nacional de vacinação termina em 31 de agosto

Até terça-feira (14), 3,6 milhões de doses das vacinas contra a pólio e sarampo foram aplicadas em crianças de todo o país. Foram 1,808 milhão de crianças vacinadas contra a pólio e 1,801 milhão contra o sarampo. O quantitativo corresponde a cerca de 16,13% do público-alvo para a pólio e 16,07% para o sarampo. Na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo, o Ministério da Saúde convoca mais de 11 milhões de crianças de um a menores de cinco anos devem ser vacinadas. A Campanha deste ano é indiscriminada, por isso, todas as crianças nessa faixa etária devem se vacinar, independente da situação vacinal. A vacinação ocorre até o dia 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos estarão abertos.

Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida, receberão a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina Tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.

"Desta forma, criamos uma imunidade de grupo. Rapidamente teremos a oportunidade de garantir que, mesmo que os vírus da pólio e sarampo entrem no país, não encontrem uma fonte de infecção”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Ela também ressalta que é uma oportunidade de corrigir falhas vacinais. “As crianças, por terem o sistema imunológico mais frágil, podem não responder imunologicamente à vacina”, esclarece a coordenadora.

Até o momento, 996 municípios ainda não registraram os dados sobre as doses aplicadas durante a campanha no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) do Ministério da Saúde. A Pasta reforça que estados e municípios devem manter o sistema de informação devidamente atualizado para ter conhecimento da real situação da cobertura vacinal no país.

Entre os estados com melhor cobertura vacinal neste momento estão: Rondônia, com 45,01% para a pólio e 43,84% para o sarampo, seguido por São Paulo com 28,35% pólio e 27,91% sarampo. Entre as coberturas mais baixam, destacam-se: Amazonas, com 3,23% do público-alvo vacinado para pólio e 3,24% para sarampo e Roraima, que tem 4,98% pólio e 3,60% sarampo.

O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que estão disponibilizadas no SUS. Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o país.

Casos de Sarampo

O Ministério da Saúde atualizou, na terça-feira (14), as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação do sarampo no país. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Até o dia 14 de agosto, foram confirmados 910 casos de sarampo no Amazonas, 5.630 permanecem em investigação. Já o estado de Roraima confirmou 296 casos da doença e 101 continuam em investigação. Entre os confirmados, 17 casos foram atendidos no Brasil e recebendo tratamento, mas residem na Venezuela.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados. Cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados.

Até o momento, no Brasil, foram confirmados 6 óbitos por sarampo, sendo 4 óbitos no estado de Roraima (3 em estrangeiros e 1 em brasileiro) e 2 óbitos no estado do Amazonas (brasileiros).

Dados sobre sarampo, acesse: www.saude.gov.br/sarampo sobre poliomielite, acesse: www.saude.gov.br/poliomielite

BALANÇO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E SARAMPO ATÉ O DIA 14 DE AGOSTO Público-alvo Quantitativo de vacinas (VIP, VOP e Tríplice Viral) POLIOMIELITE SARAMPO UF TOTAL TOTAL DOSES APLICADAS % DOSES APLICADAS % RO 104.978 265.430 47.255 45,01% 46.021 43,84% AC 63.573 160.930 3.903 6,14% 3.847 6,05% AM 304.907 770.820 9.860 3,23% 9.877 3,24% RR 40.663 102.950 2.026 4,98% 1.462 3,60% PA 594.518 1.498.530 43.279 7,28% 44.297 7,45% AP 58.705 148.620 13.649 23,25% 13.557 23,09% TO 99.049 250.040 9.086 9,17% 9.092 9,18% MA 499.042 1.257.300 90.112 18,06% 89.141 17,86% PI 197.366 497.630 18.899 9,58% 18.944 9,60% CE 509.183 1.285.070 96.964 19,04% 96.859 19,02% RN 188.861 476.840 19.166 10,15% 18.613 9,86% PB 232.889 587.760 26.034 11,18% 25.423 10,92% PE 544.178 1.375.840 73.681 13,54% 74.903 13,76% AL 213.391 538.650 31.688 14,85% 30.676 14,38% SE 133.395 337.170 18.661 13,99% 18.396 13,79% BA 849.361 2.142.310 105.594 12,43% 103.442 12,18% MG 1.027.305 2.594.900 150.066 %14,61 149.634 14,57% ES 201.833 510.720 46.412 23% 45.357 22,47% RJ 811.853 2.056.510 54.990 6,77% 69.524 8,56% SP 2.202.964 5.580.870 624.561 28,35% 614.858 27,91% PR 581.309 1.471.030 91.956 15,82% 89.998 15,48% SC 339.800 859.570 47.443 13,96% 47.817 14,07% RS 528.938 1.338.410 72.663 13,74% 71.484 13,51% MS 158.083 400.090 20.706 13,10% 20.473 12,95% MT 202.216 511.420 14.531 7,19% 14.419 7,13% GO 364.626 921.850 62.614 17,17% 61.193 16,78% DF 160.292 406.160 12.432 7,76% 12.261 7,65% BRASIL 11.213.278 28.347.420 1.808.231 16,13% 1.801.568 16,07%

Amanda Mendes/Agência Saúde