Cartilha sobre direitos da pessoa idosa é finalista ao Prêmio Sesi ODS

A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social é uma das finalistas da terceira edição do Prêmio Sesi ODS. O reconhecimento é para empresas e instituições públicas e privadas que desenvolveram projetos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, e compartilhada por 193 países.

A cerimônia de entrega da premiação será em 30 de outubro, durante Congresso Sesi ODS, em Curitiba.

O material inscrito para o prêmio foi a cartilha Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa, que traduz, em linguagem simples, o Estatuto do Idoso. “A proposta é levar informação de fácil leitura a todos os públicos, independente da escolarização. Assim, pretendemos ampliar o conhecimento e assegurar os direitos da pessoa com mais de 60 anos”, disse a coordenadora da Política da Pessoa Idosa, pela Secretaria da Família, Fabiana Longhi.

Devido à boa aceitação do público, o Paraná foi convidado para apresentar a cartilha em outros estados, como Santa Catarina, Maranhão e Pará. O material foi elaborado pela Secretaria e aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, com recursos do Fipar (Fundo Estadual dos Direitos do Idoso).

Mídias

A cartilha foi desenvolvida no formato impresso e também estará disponível para download e reprodução, após o período eleitoral. A partir desse manual, a Secretaria Estadual da Educação formulou uma animação em vídeo, apresentada na rede pública de ensino, que conta atualmente com 113 mil estudantes.

Entre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável indicados pela ONU, está a preocupação com saúde e bem-estar, educação e trabalho digno. Essas áreas também são abordadas na cartilha. O material também informa canais de denúncia, que deve ser feita em caso de direito violado.

Concurso

Para esta edição, 361 instituições inscreveram suas melhores práticas para o alcance dos ODS. São 13 categorias, cada uma com cinco finalistas. A Secretaria da Família do Paraná ficou entre os selecionados na categoria Poder Público – Estadual e concorre com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar); Ministério Público do Estado; Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu e Secretaria de Estado da Saúde.

O Sesi Paraná mantém o Portal ODS, em que apresenta indicadores dos estados e municípios brasileiros. Conforme informado no site, a intenção é divulgar as informações de forma consolidada e acessível a interpretações.

AEN