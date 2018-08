Colóquio de Direito Imobiliário e Urbanístico será de 21 a 24 de agosto em Londrina

O Direito Imobiliário e Urbanístico estará em debate na OAB-Londrina na próxima semana, de 21 a 24 de agosto, com a realização de palestras e oficinas. A organização é da comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da Subseção. As inscrições estão abertas e custam R$ 30,00 para estudantes de graduação e R$ 50,00 para os demais interessados e devem ser feitas na secretaria da OAB-Londrina. As palestras do dia 21 a 23 serão realizadas das 19h30 às 22h30, e as oficinas dias 22 e 23, das 16h às 17h30. O encerramento está marcado para dia 24, das 8h45 às 12h30.

Na terça-feira, dia 21, o evento será aberto com palestra de Roberto Wagner Marquesi, sobre “Usucapião Extrajucial”; seguida de palestra com Alexandre Junqueira Gomide, sobre “Locação Buit to Suit”.

Na quarta-feira, dia 22, serão realizadas oficinas e à noite serão realizadas várias palestras dentro do painel sobre regularização fundiária, com a participação de Fernando de Godoy Rovere, Silvio Eduardo Marques Figueiredo e Gilmar Souza Santos.

Na quinta-feira, dia 23, serão realizadas mais oficinas no período da tarde. À noite, a palestra será sobre incorporação imobiliária, com Melhim Namem Chalub. Na sexta, último dia do evento, haverá lançamento de livro com artigos científicos de autoria dos membros da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-Londrina, coordenada por Ana Lúcia Arruda Santos Oliveira; e palestra sobre Condomínio de Lotes, com João Pedro Lamana Paiva.

Asimp/OAB